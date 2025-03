Coppa America 2015, i pre convocati della Colombia: Pekerman nelle mani di James e Falcao

Anche la Colombia risponde presente per la prossima Coppa America. In mattinata José Pekerman ha diramato la lista dei 30 preconvocati per "Cile 2015". Dopo il grande Mondiale disputato in Brasile, i Cafeteros saranno sicuramente una della squadre da battere, al pari di Argentina e Brasile. La Colombia è inserita all'interno del Gruppo C, con Brasile, Venezuela e Perù: gruppo abbastanza abbordabile per Falcao & Co., che dovrebbero raggiungere i quarti senza troppe difficoltà.

Poche sorprese nelle convocazioni di Pekerman, che si affiderà alla classe di James Rodriguez e alla potenza di Radamel Falcao. Altro asso nella manica del tecnico argentino è l'ex centrocampista offensivo della Fiorentina, Cuadrado, accasatosi al Chelsea nella finestra invernale di calciomercato. Presenti anche molti giocatori che militano nel campionato di Serie A: sono presenti, Zapata, Zuniga, Guarin, Muriel ed Ibarbo.

Ecco l'elenco completo dei 30 (la lista ufficiale sarà di 23):

Portieri: David Ospina, Camilo Vargas, Cristian Bonilla;

Difensori: Carlos Valdes, Cristian Zapata, Eder Alvarez Balanta, Jeison Murillo, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Darwin Andrade, Santiago Arias, Johan Mojica, Francisco Meza, Pedro Franco;

Centrocampisti: Abel Aguilar, Alexander Mejia, Andres Renteria, Carlos Sanchez, Edwin Cardona, Edwin Valencia, Fredy Guarin, James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado;

Attaccanti: Carlos Bacca, Jackson Martinez, Luis Fernando Muriel, Falcao Garcia, Víctor Ibarbo, Teofilo Gutierrez.