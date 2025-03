Risultato Bayern Monaco - Borussia Dortmund in Coppa di Germania (1-3 dcr)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con le emozioni del grande calcio europeo in diretta su VAVEL Italia.

23.25 - Grande delusione per i ragazzi di Guardiola che escono sconfitti da una partita dominata per lunghi tratti, e poi sfumata su un dischetto maledetto. Si, proprio lo stesso delle finale di Champions persa con il Chelsea, proprio quel dischetto maledetto. Sfuma il triplete per il Bayern! In finale di DFB Pokal ci va Klopp con il Borussia Dortmund!

Esultano i ragazzi di Klopp che hanno saputo soffrire, hanno resistito anche in 10 e poi hanno avuto fortuna e sangue freddo! BORUSSIA DORTMUND in finale!

L'ULTIMO RIGORE è STATO SBAGLIATO DA NEUER CHE HA COLPITO IN PIENO LA TRAVERSA! INCREDIBILE! INCREDIBILE!

SBAGLIA ANCHE HUMMELS! CALCIATO MALISSIMO DA HUMMELS! PARA NEUER E DA VITA AL BAYERN!

GOTZE SI FA PARARE IL RIGORE DA LANGERAK! PAZZESCO! BAYERN A ZERO!

KEHL SEGNA! SPIAZZA NEUER! 2-0 BVB!

XABI ALONSO SCIVOLA! INCREDIBILE! INCREDIBILE! SIA LAHM CHE ALONSO! DOPPIO ERRORE!

GUNDOGAN! GOL! PERFETTO IL TEDESCO! BVB AVANTI! 1-0

Lahm SCIVOLA! Sbaglia il capitano! Come Terry nel 2008! Primo rigore alto!

23.15 Tutto pronto per i tiri dal dischetto! Ora si decide chi tra Bayern e Borussia andrà a Berlino, il 30 maggio a giocarsi la finale di DFB Pokal!

124' Dopo quattro minuti di recupero, termina anche il secondo tempo supplementare. Il risultato è di parità, 1-1, e per questo tra pochissimo ci attendono i calci di rigore! Uno spettacolo unico!

121' Boateng ha provato il jolly con una conclusione dalla distanza terminata però altissima sopra la traversa.

119' è rimasto infortunato Lewandowski dopo uno scontro con Langerak. Il polacco è tronato in campo, ma sembra claudicante ad una spalla. Situazione da monitorare.

116' Gotze non trova lo specchio di porta, dopo un bel suggerimento da parte di Lewandowski. Si resta sull'1-1.

114' Langerak salva tutto sulla conclusione ravvicinata di Schweinsteiger molto attivo in questi supplementari. Bvb in sofferenza.

112' Brutto fallo di Benatia, che è stato ammonito tra le proteste della panchina del BVB.

107' Espulso Kampl! Doppio giallo per il ragazzo del Dortmund che era entrato allo scadere dei tempi regolamentari. Ora gli uomini di Klopp dovranno resistere in 10 per gli ultimi 12 minuti.

106' Partito il secondo tempo supplementare. Ultimi 15 minuti prima dei calci di rigore.

105' Termina qui il primo tempo supplementare. Ancora 1-1! Si avvicinano i calci di rigore.

104' Cross di Aubameyang sul quale è intervenuto Benatia in anticipo su Neuer.

102' Bellissimo suggerimento di Xabi Alonso per Schweinsteiger, che solo di testa ha indirizzato il pallone, che però è terminato di pochissimo alto sulla traversa.

101' Ammonito Sokratis per un fallo al limite dell'area di rigore su Schweinsteiger.

97' Stacco di Benatia, ma il pallone si alza troppo e finisce alto sulla traversa.

97' Ancora un angolo per i ragazzi di Guardiola.

96' Reus pescato in Offside.

94' Maggiore freschezza del Bayern che con Gotze guadagna metri e calcio d'angolo

22.33 Di nuovo i capitani Lahm e Hummels per la scelta del pallone e del campo. Tutto pronto, sta per iniziare il primo tempo supplementare!

22.30 - Tutti i giocatori sono nelle vicinanze delle panchine. Molti sono stremati. I massaggiatori stanno cercando di tenere attivi i muscoli dei 22 protagonisti. Guardiola e Klopp stanno caricando le rispettive squadre. Altri 30 minuti, poi se necessario i calci di rigore.

93' Finisce qui. 1-1 tra Bayern e Borussia. Si va ai tempi supplementari!

93' Reus prova qualcosa di impossibile, calciando da posizione difilata versola porta di Neuer. Nulla di fatto. Siamo vicinissimi ai supplementari.

90' Simo già nel tempo di recupero. Calcio d'angolo per il bayern.

89' Un solo minuto, poi solo recupero, per evitare i supplementari.

83' Attenzione! Robben si fa subito male! Era entrato da pochi minuti dopo oltre un mese di stop, e invece, una fitta alla coscia lo ha costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto un'altro ex di lusso: Mario Gotze!

81' Miracolo di Neuer! Grandissima parata del portierone tedesco sulla conclusione di Reus che mette i brividi ad Allianz Arena.

80' Parata stilisticamente non perfetta di Neuer sulla sassata di Mkhitharyan entrato alla grande nel match!

Neuer ha provato a mettrci una pezza, ma il pallone al momento della parata del portiere tedesco era già ampiamente entrato. Ora ci sono 10 minuti più recupero per evitare i tempi supplementari.

Aubameyang! Ha colpito l'ex Milan. All'improvviso, proprio quando sembrava che il Bayern fosse in totale controllo del match è arrivato il gol di Auba, appostato perfettamente sul secondo palo, per ricevere l'assist di Mkhitaryan apprna entrato in campo.

74' GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! PAREGGIO DEL BVB! 1-1

72' Girata di Aubameyang, che però di testa non riesce a dare precisione al pallone. Parata facile per Neuer.

71' Ammonito anche Xabi Alonso nel Bayern.

67' Eccolo il cambio: Fuori Thiago Alcantara; Dentro, dopo oltre un mese di assenza dai campi di calcio, Arjen Robben.

66' Sta per arrivare il momento di Arjen Robben. Il pubblico non aspetta altro che il ritorno in campo del numero 10 del Bayern.

64' Rafinha primo ammonito del match, per un fallo a centrocampo su Kuba.

63' Conclusione dal limite dell'area di Bernat, di poco fuori dallo specchio di porta.

61' Altro angolo guadagnato da Weiser.

57' Ancora un pericolo per la retroguardia del bvb. Stvolta è Thiago Alcantara a controllare, girarsi e calciare. Langerak però è reattivo e non si fa battere dallo spagnolo.

56' Il pallone sputato dal legno, e poi finito sui piedi di Muller, chiuso da Schmelzer che però si è aiutato vistosamente da con un braccio. Proteste vibranti in casa Bayern, sia con Muller che con Guardiola arrabbiatissimo con il quarto uomo. Sembrava un calcio di rigore evidente!

55' Incredibile! Traversa piena colpita da Lewandowski, dopo una splendida azione tra il polacco e Bernat.

54' Fallo di Lewandowski che cercava di prendere posizione su Durm.

52' Capovolgimento di fronte: Conclusione di Reus deviata in calcio 'angolo da Rafinha.

51' Lewandowski anticipato perfettamente dall'intervento di Hummels, decisivo in questa occasione.

49' Grande occasione per il Bayern. Bello l'inserimento di Muller, servito alla perfezione da Weiser. Langerak, però ci ha messo una pezza concedendo solo angolo.

48' Neuer, con facilità fa suo il pallone sul crossmal riuscito di Mats Hummels.

47' Calcio di punizion eguadagnato da Reus. Fallo di Benatia.

46' Si parte subito ocn un'errore da parte di Hummels in fase di impostazione.

46' Iniziata la ripresa! Sin qui decide Robert Lewandowski.

21.36 - Le squadre sono in campo. Sta per ripartire il secondo tempo di Bayern Monaco - Borussia Dortmund.

21.25 - Si è visto un buon Bayern Monaco, che pian piano ha aumentato i ritmi di gioco, sino ad arrivare al vantaggio, che però è nato da un'evidente errore di tutto il Dortmund, poco reattivo e poco lucido in questa prima frazione. Il risultato però lascia tutto ancora aperto per la ripresa. Si ripartirà dall'1-0.

45' Niente recupero! Finisce qui il primo tempo tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, 1-0 per i bavaresi grazie alla rete del solito ex Robert Lewandowski.

44' Lewandowski ha tentato l'eurogol da oltre 40 metri. Dopo aver visto su po fuori dai pali il portiere del BVB, Lewandowski ha alzato il pallone, che però è finisto di qualche metro largo.

42' Thiago Alcantara libero di andare dove si sviluppa il gioco. Questa è la chiave del gioco di Guardiola che sta esaltando al massimo le caratteristiche del proprio numero 6.

40' Battuto male, stavolta il calcio d'angolo di Xabi Alonso.

40' Ennesimo calcio d'angolo a favore dei bavaresi.

38' Il Borussia ha tentato la reazione, ma in questa fase di gioco è il Bayern ad avere il sopravvento con la classe di Thiago e Xabi che in mezzo al campo stanno distribuendo palloni importanti per i compagni.

terzo gol in tre partite da ex per Robert Lewandowski, spietato contro la sua ex squadra.

Lewandowski non ha fallito la grande occasione offertagli dalla retroguardia del BVB. Errore dei ragazzi di Klopp in zona d'attacco, subito colpiti dal contropiede micidiale del Bayern. Lancio di Benatia verso Lewandowski partito largo a sinistra sul filo del fuorigioco, la cui conclusione si è spenta sul palo esterno, è tornata indietro e poi sulla conclusione successiva si è insaccata all'angolino basso passando tra le gambe di Hummels. 1-0 Bayern.

30' GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! BAYERN IN VANTAGGIO! 1-0

26' Ancora Bayern in possesso palla con Xabi Alonso a dettare i tempi di gioco, molto basso, quasi in mezzo ai due centrali di gioco

23' Buona chiusura di Sokratis sull'incursione centrale di Muller.

20' Benatia ha provato a colpire di testa su assist di Thiago, ma il pallone è terminato sul fondo. Nulla di fatto per i ragazzi di Pep Guardiola.

18' Palleggio prolungato per il Bayern che non sbaglia un passaggio.

17' Bayern in controllo del match. I ragazzi di Klopp non riescono più a ripartire. Momento di difficoltà per i giallo-neri.

15' Ancora una bella giocata del Bayern stavolta a destra con Weiser e Lahm, la cui conclusione viene assorbita da Langerak.

14' Ancora un colpo di testa di Muller su calcio d'angolo. Stavolta il campione del mondo colpisce male, e il pallone finisce largo sul fondo.

13' Bella chiusura di Durm su Bernat, bravo a creare la superiorità sulla corsia di sinistra.

11' Molto attivo Rafinha sulla corsia di sinistra. Lì spinge maggiormente il Bayern, anche grazie agli inserimenti di Bernat.

8' Cross di Bernat che trova dall'altra parte Weiser. Il controcross del giovane talento classe 94' però viene assorbito da Mats Hummels, stasera capitano.

4' Possesso palla lento del Bayern che è alla ricerca di qualche spazio in mezzo al campo, sin ora non concesso dal BVB.

3' Calcio d'angolo Battuto da Xabi Alonso per la testa di Muller, che però sbatte su Sokratis.

2' Subito un'opportunità per Reus, bravo nel controllo di petto e nel tiro immediato. Pallone lento tra le braccia di Neuer, ma smorzato da un tocco di braccio di Benatia. Episodio sospetto.

1' Si parte! è iniziata Bayern - BVB!

20.30 - I giocatori sono nel tunnel che porta verso il prato dell'Allianz Arena. Tutto pronto, sta per iniziare lo spettacolo di Bayern Monaco - Borussia Dortmund.

20.29 - Bellissimo! Grande spettacolo sugli spalti. Fantastica sciarpata dei tifosi del Bayern sulle note dell'inno dei bavaresi. Rispondono i tifosi del BVB nello spicchio loro riservato.

20.25 - C'è stato il saluto tra Klopp e Guardiola a bordo campo. I due si stimano e si rispettano molto. La speranza è che il match sia corretto anche in campo.

20.20 - Il direttore di gara sarà il tedesco Peter Gagelmann.

20.20 - Le due squadre hanno appena concluso il riscaldamento sul prato di Allianz Arena. Volti molto concentrati sia nel Bayern che nel Borussia. La posta in palio è altissima. Al riscaldamento ha partecipato anche Arjen Robben, tornato in rosa dopo oltre un mese, a causa di un infortunio.

20.15 - L'Allinaz Arena è colorata di rosso, il pubblico di fede bavarese sta arrivando per godersi uno spettacolo che potrebbe durare anche oltre 90 minuti. In caso di parità infatti, si andrà avanti, prima con i tempi supplementari, poi in caso di necessità con i calci di rigore. Un solo vincitore uscirà da Allianz Arena. In palio la finale di DFB Pokal.

20.10 - Il futuro del tecnico tedesco, non è ancora stato sveltao, i rumors sul suo possibile passaggio prorprio al Bayern si stanno intensificando nelle ultime settimane, ma ciò potrebbe essere realizzabile solo se Guardiola mancasse sia la Champions che la Coppa di Germania.

20.05 - Match dal sapore particolare per Jurgen Klopp che dopo sette anni di grandi sfide alla guida del Borussia, affronterà per l'ultima volta da avversario il Bayern Monaco.

19.55 - Grande attesa per questa semifinale di DFB Pokal che decreterà la prima finalista tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La finale si disputerà a Berlino il 30 maggio, nel mitico Olympiastadion, che ospiterà anche la finale di Champions il 6 giugno.

19.50 - Diverse novità anche nel Borussia, con Sokratis che vince il ballottagio in difesa con Subotic, e con l'esclusione dal primo minuto di Mkhitaryan. Al suo posto ci sarà "Kuba" Blaszczykowski con Kagawa e Reus, dietro ad Aubameyang.

19.50 - Tante sorprese da entrambi le parti: contrariamente alle previsioni Guardiola lancia dal primo minuto Benatia e Rafinha in difesa, con lo spostamento di Lahm a centrocampo. Schweinsteiger si accomoda in panchina, proprio come il grande ex Mario Gotze a cui è stato preferito il giovane Weiser (classe 94').

Borussia Dortmund: (4-2-3-1): Langerak; Durm, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Bender, Gündogan; Blaszczykowski, Kagawa, Reus; Aubameyang. All. Jurgen Klopp

19.40 - Questi invece, gli uomini scelti da Jurgen Klopp per il suo BVB:

Bayern Monaco: (4-3-3): Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat; Lahm, Xabi Alonso, Thiago Alcantara; Weiser, Lewandowski, Muller. All. Pep Guardiola.

19.35 - Sono appena arrivate le formazioni ufficiali di Bayern e Borussia. Molte sorprese rispetto alle ipotesi della vigilia. Partiamo dai bavaresi:

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Bayern Monaco - Borussia Dortmund (20.30). In diretta dall'Allianz Arena di Monaco, Alessandro Cicchitti e Vavel Italia vi guideranno verso l'inizio dell'attesissima semifinale di DFB Pokal, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti. Live le più belle partite del calcio europeo, solo su VAVEL Italia. Lo spettacolo è assicurato!

Dopo i festeggiamenti per un titolo arrivato, come al solito in netto anticipo, in casa Bayern non sono concesse distrazioni di nessun tipo. Il calendario, infatti ripropone per l'ennesima volta a confronto la squadra di Pep Guardiola con il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Stavolta il palcoscenico sarà l'Allianz Arena di Monaco, dove Bayern e BVB si contenderanno l'accesso alla finale di DFB Pokal (Coppa di Germania). Si tratta di una gara secca, perciò in caso di parità si continuerà con i tempi supplementari e i calci di rigore, per decretare quale delle due squadre andrà a Berlino il 30 maggio per giocare le finalissima.

Le Probablili Formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambi gli allentaori: Ancora tante assenze per Guardiola, che si affida a Neuer tra i pali, con Lahm e Bernat sulle fasce, e alla coppia Boateng, Dante al centro della difesa. In mediana recuperato Schweinsteiger con Xabi Alonso e Thiago Alcantara, che dopo il rientro dall'infortunio pare tornato in gran forma. In attacco confermato il tridente Gotze-Lewandowski-Muller, con la possibilità di rivedere Robben, out da oltre un mese, negli ultimi scampoli di match.

Leggero turnover per Klopp, che dovrà fare a meno del portiere titolare Weidenfeller fermato da un problema fisico. Ci sarà Langerak in porta, con Durm e Schmelzer sulle corsie, mentre il pacchetto centrale composto da Hummels e uno tra Subotic e Sokratis. Centrocampo a due con Gundogan (il cui passaggio allo United sembra imminente) e Bender. Sulla trequarti Mkhitaryan agirà da destra, con Reus e sinistra e Kagawa centrale alle spalle dell'unica punta, Pierre-Emerick Aubameyang.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Bernat, Dante, Boateng, Lahm; Xabi Alonso, Schweinsteiger, Thiago Alcantara; Gotze, Lewandowski, Muller. All. Guardiola.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Langerak; Schmelzer, Hummels, Subotic, Durm; Gundogan, Bender; Mkhitaryan, Kagawa, Reus; Aubameyang. All. Klopp.

Le Parole della Vigilia

Decisamente preoccupato Pep Guardiola, nella conferenza della vigilia. Evidentemente il tecnico dei bavaresi dopo la vittoria del titolo di Germania, con i relativi festeggiamenti vuole mantenere i piedi per terra, e riportare l'ordine e la fame di vittorie all'interno del proprio spogliatoio: "Abbiamo molti problemi. Pizarro è rientrato dopo due mesi, Schweinsteiger ha giocato novanta minuti dopo soli tre allenamenti, Rode ha giocato esterno, Benatia e Alaba potrebbero tornare per la Champions dopo un mese fuori. Siamo felici per il campionato, ma la situazione è al limite. Ora ci aspetta una doppia sfida contro la miglior squadra del mondo". Il Catalano, poi ha aggiunto: "Non è tempo di festeggiare. Siamo molto felici di aver difeso e riconfermato il titolo di campioni e per questo devo ringraziare i miei giocatori, ma non è il momento di festeggiare. Abbiamo una grande partita di semifinale di coppa contro il Dortmund domani”. Ritorno di Robber? “Può giocare, ma è stato fermo cinque settimane e quella di domani è una partita molto importante".

Più rilassato Jurgen Klopp, al suo ultimo classico di Germania sulla panchina del BVB: "Mancano ancora tante gare, vogliamo ottenere punti per puntare all’Europa. Sono contento per quanto mi hanno celebrato i tifosi, si sono comportati benissimo e poi si sono concentrati sul calcio giocato. Ci sono ancora tante partite, alla fine so che ci sarà una partita dove sentirò l’emozione". Il 47enne tedesco, accostato anche a Napoli e Machester City per la prossima stagione, non ha voluto commentare le tante voci che circolano sul suo futuro, lasciando la conferenza stampa con un "Vedremo".

I Precedenti tra le due squadre

Bayern Monaco - Borussia Dortmund è un vero e proprio classico in Germania. Sono 105 i precedenti totali tra le due squadre, con un bilancio che vede i bavaresi in netto vantaggio, con 46 vittorie, 30 pareggi e 29 sconfitte. 189 gol fatti e 138 gol subiti. Nei 50 precedenti a Monaco di Baviera il Bayern conduce la sfida con 29 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. In DFB Pokal le due squadre si sono affronate per 5 volte, con 3 vittorie bavaresi, un pareggio e un trionfo da parte del Dortmund. Tra tutti i match spicca la finale di Champions disputata dalle due squadre a Wembley nel 2013, quando anche in quell'occasione fu il Bayern ad avere la meglio grazie a Mandzukic e Robben, autore del gol decisivo allo scadere. Nell'ultimo confronto, disputatosi un mese fa al Westfalen Stadion fu il Bayern ad avere ragione del Borussia grazie alla rete dell'ex Lewandowski.

Numeri e Statistiche

Il Bayern Monaco, nello scorso weekend si è laureato Campione di Germania per la 25^ volta nella sua storia. Trionfo arrivato con quattro turni di anticipo e 15 punti di vantaggio sul Wolfsburg, uscito sconfitto dal campo dell'altro Boussia, quello di Moenchengladbach. Numeri impressionanti per i ragazzi di Guardiola: 24 vittorie, 4 pareggi, sole 2 sconfitte. Miglior attacco del torneo con 77 gol fatti, e miglior difesa con appena 13 reti incassate. Semifinale di Champions raggiunta, e appunto semifinale di DFB Pokal da disputare questa sera. Sono questi i numeri della corazzata guidata dal tecnico Catalano, che da quando siede sulla panchina del Bayern ha vinto il 77% di gare disputate complessivamente in tutte le competizioni. Meno belli i numeri del Borussia Dortmund, passato per una stagione a dir poco negativa, piena di infortuni e sfortuna, e con il Mago Klopp che dopo sette anni di Westfalen Stadion è pronto a lasciare. La squadra di Gelsenkirchen dopo aver occupato a lungo i bassi fondi della classifica, ora sta cercando la difficile risalita, che potrebbe concludersi con un piazzamento in Europa League. Nello scorso turno di campionato, sono arrivati ottimi segnali dai ragazzi di Klopp, vittoriosi per 2-0 nei confronti dell'Eintracht Francoforte, grazie alle reti di Kagawa e Aubameyang (capocannoniere della squadra con 22 reti in tutte le competizioni). Ora il sesto posto, l'ultimo per accedere alla prossima edizione di Europa League, dista solo 3 lunghezze, con 12 punti ancora in palio, nelle ultime quattro giornate.

Curiosità e Approfondimenti

La prima edizione della DFB Pokal si è disputata nel lontano 1935, quando il Norimberga si impose sullo Schalke 04 per 2-0. Il Bayern Monaco è la squadra che vanta più titoli in bacheca, ben 17, di cui l'ultimo conquistato proprio nell'ultima edizione, battendo per 2-0 i rivali del Dortmund ai supplementari. Decisive le reti di Robben e Muller. Il Borussia Dortund, invece è stato campione per tre edizioni. L'ultimo trionfo giallo-nero risale al 2012, quando i ragazzi di Klopp si imposero sul Bayern di Heynkess con un netto 5-2. Mattarore della serata Robert Lewandowski ancora alle dipendenze dei gialli, che mise a segno una fantastica tripletta.