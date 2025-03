Bundesliga 1a giornata: risultati e classifica

Comincia una nuova stagione di Bundesliga ma il copione è sempre lo stesso, caccia disperata al Bayern che sembra anche quest’anno di un altro pianeta: sono proprio i bavaresi ad aprire le danze davanti al proprio pubblico nell’anticipo del venerdi’, soffrendo però più del previsto contro un Wolfsburg che vuole confermare i progressi dello scorso anno; doppio vantaggio del Bayern in quarantasei minuti firmato dai soliti Muller e Robben, prima che l’ex di giornata Olic si inventi un gol dei suoi dal limite dell’area e che Malanda si divori il gol del possibile pareggio dopo aver colpito la traversa. Stecca la prima l’attesissimo Lewandowski, che si fa ipnotizzare da Grun in almeno tre occasioni.

Il Borussia Dortmund di Klopp stecca invece la prima, scontro non dei più facili viste le tante assenze e un avversario ostico come il Bayer Leverkusen, che va addirittura in vantaggio dopo appena sette secondi (rete più veloce nella storia della Bundes) con Karim Bellarabi, rientrato dal prestito all’Eintracht Braunschweig; ci pensa Kiessling nel recupero a siglare il definitivo 0-2. Sconfitta anche per lo Schalke che, nonostante il vantaggio firmato Huntelaar, si fa rimontare dall’Hannover che va a segno nel giro di quattro minuti con Prib e il nuovo acquisto Joselu.

Esordio vincente invece per l’Hoffenheim di Gisdol, a cui bastano due minuti per chiudere il match contro l’Augsburg grazie alle reti di Szalai e Elyonoussi, e per l’Eintracht Francoforte del redivivo Tomas Schaaf, che riabbraccia la Bundesliga con una vittoria firmata dall’ex fiorentino Seferovic.

Pareggi spettacolari vanno in scena a Berlino, dove all’Hertha non bastano le prime reti in stagione di Julian Schieber vista la rimonta del Werder grazie a Lukimya e DiSanto, e sul terreno della neopromossa Padeborn, che assapora la vittoria all’esordio in Bundes dopo il gol a tre dalla fine di capitan Hunemeier ma viene raggiunto nei minuti di recupero da un rigore trasformato da Koo; finisce a reti inviolate la sfida che metteva di fronte l’altra neopromossa Colonia con l’Amburgo, mentre nell’ultima gara della giornata il Gladbach conquista a tempo scaduto il primo punto della sua stagione grazie ad un gol del campione del mondo Christoph Kramer.

Nel prossimo turno il Borussia va a cercare un pronto riscatto su un campo ostico come quello dell’Augsburg, il Bayern è atteso dallo Schalke alla Veltins Arena, mentre il Wolfsburg cercherà di conquistare i primi punti in casa contro l’Eintracht.

RISULTATI

Bayern Monaco-Wolfsburg 2-1: 37' Muller (B), 47' Robben (B), 52' Olic (W)

Colonia-Amburgo 0-0

Eintracht Francoforte-Friburgo 1-0: 15' Seferovic

Hannover-Schalke 2-1: 47' Huntelaar (S), 67' Prib (H), 70' Joselu (H)

Hertha-Werder Brema 2-2: 16', 47' Schieber (H), 53' Lukimya-Mulongoti (W), 55' Di Santo (W)

Hoffenheim-Augsburg 2-0: 33' Szalai, 35' Elyounoussi

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 0-2: 1' Bellarabi, 90'+5' Kiessling

Paderborn-Mainz: 33' Okazaki, 90’ Koo (M), 37' Kachunga 87’ Hunemeier (P)

Borussia Moenchengladbach-Stoccarda 1-1 : 51' Maxim (S) 90’ Kramer (B)