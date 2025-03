Bayern Monaco: ufficiale l'acquisto di Benatia

Finalmente è ufficiale: Mehdi Benatia è un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore franco-marocchino si trasferisce alla corte di Pep Guardiola dopo una querelle durata tutta l'estate. Alla Roma vanno 26 milioni di € pagabili in due anni, più eventuali bonus che ammontano a circa 4 milioni. Il difensore 27enne, dopo le visite mediche, sottoscriverà un contratto di 5 anni; ancora non sono chiari i termini economici del contratto, ma, come si è appreso da alcune indiscrezioni, Benatia dovrebbe guadagare circa 3,5 milioni a stagione.