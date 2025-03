Bayern - Borussia, duello verbale per Reus

Lotta di potere. Da una parte il ricco Bayern, dall'altra l'ambizioso Borussia. Le due grandi di Germania non potrebbero essere più diverse. In Baviera hanno soldi, tanti, e lo fanno presente ai rivali che puntano a distruggere un ordine costituito da anni. A Dortmund puntano sulla forza di un progetto. Lo ha detto Klopp, da sempre. Il Borussia non è un caso, è il frutto di un lavoro continuo, studiato, progettato, rifinito. Da rivelazione a conferma il passo è stato breve, figlio di un'opera affidata a un allenatore tanto istrionico quanto bravo, a una dirigenza competente, a una società sana. Il Bayern colpito, ha risposto. Stuzzicando il Borussia.

Dopo aver sofferto, dopo aver assaporato la polvere della sconfitta, si è rialzato. E ha scatenato la furia della restaurazione sul Borussia. Con Heynckes è arrivata la tripletta, con Guardiola la conferma, almeno in Bundesliga. Come se non bastasse il Bayern ha bussato a Dortmund e ha saccheggiato la casa del nemico. Non ha trattato, quella è cosa che non si addice a chi comanda. Ha pagato la clausola rescissoria e si è preso Goetze.

Il Borussia ha accusato il colpo, ma è rimasto in piedi. Il secondo montante porta il nome di Lewandowski. Accordo con il polacco e offerta al ribasso al Borussia. A Dortmund hanno sbattuto la porta. Via a zero a fine contratto, mai prima. Sconfitta economica, vittoria morale.

All'orizzonte, ora, il terzo sgarbo. L'ultimo gioiello, il più luminoso della collezione Klopp, si chiama Marco Reus. Assente al Mondiale, ora è pronto a prendersi la ribalta europea. Le parole di Rumenigge suonano come un monito, un guanto di sfida "Reus ha una clausola rescissoria che secondo indiscrezioni è di 25 milioni di euro". Forte la risposta di Watzke, numero uno del Borussia "Il Borussia Dortmund ha notato con una certa irritazione che Karl-Heinz Rummenigge sta discutendo questioni interne al Borussia con un ritmo di una volta ogni tre giorni. Siamo certi che ogni persona interessata al calcio sa qual è l'intento di tali dichiarazioni".

Soldi e ragione, cuore e sentimento. Due rive opposte, due modi di intendere il calcio.