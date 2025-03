Meno di un mese alla partenza, i cambiamenti nelle squadre di Bundesliga

Manca poco meno di un mese all'inizio di una nuova stagione di Bundesliga e le diciotto squadre stanno cercando di assestare gli ultimi ritocchi alle proprie rose: il colpo l'ha confezionato già da inizio Gennaio il Bayern Monaco che è riuscito a chiudere con qualche mese di ritardo l'operazione Lewandowski (prelevato a parametro zero dal Borussia Dortmund); il polacco, insieme ai due innesti di centrocampo Rode e Bernat, andrà a rinforzare la già eccellente rosa di Pep Guardiola che dovrà però fare a meno di Mandzukic e del neo campione del mondo Toni Kroos, volati a Madrid rispettivamente sponda Atletico e Real.

Il Borussia per sopperire alla partenza del bomber polacco ha messo a segno un doppio investimento individuando come sostituti una conoscenza del calcio nostrano come Ciro Immobile (capocannoniere nell'ultima stagione di Serie A) e il colombiano Adrian Ramos, che ben ha impressionato negli ultimi dodici mesi con la casacca dell'Hertha Berlino.

Si rinforzano anche il Bayer Leverkusen, che richiama dai prestiti Kramer e Bellarabi e rinforza il reparto offensivo con Calhanoglu e Drmic, e lo Schalke, che aveva ufficializzato già a Gennaio l'arrivo di Sidney Sam e acquisisce il camerunense Choupo-Moting e Kirchhoff per completare la rosa; colpi di spessore anche per il Wolfsburg che arricchisce la sua linea di trequartisti con l'arrivo di Aaron Hunt dal Werder Brema e completa il quartetto difensivo con l'acquisto di uno dei più interessanti prospetti del calcio tedesco come Sebastian Jung.

Il Borussia Moenchengladbach vuole migliorare i risultati ottenuti nell'ultimo anno e per questo il gioiellino Ter Stegen (volato a Barcellona) è stato sostituito da un ottimo portiere quale Sommer del Basilea, la difesa è stata rinforzata con l'arrivo di Fabian Johnson autore di un'ottima spedizione mondiale, mentre Arango sulla trequarti sarà rilevato dalla praticità di Andrè Hahn (uno dei migliori giocatori dell'ultima Bundes), dalla velocità di Ibrahima Traorè e dalla creatività di Thorgan Hazard (fratello minore di Eden).

Da segnalare il mercato attivo dell'Eintracht, che porta a Francoforte il brasiliano Piazon (in prestito dal Chelsea) e il serbo Ignjovski oltre che l'esperienza di Hasebe e Nelson Valdez, e dell'Augsburg, che per sostituire Hahn si affida al giovanissimo Shawn Parker (un po' in ombra nell'ultima stagione), a Feulner e a Djurdjic; l'Hertha dà una chance a Julian Schieber, che negli ultimi anni ha potuto giocare soltanto pochi spezzoni di partita con la maglia del Dortmund, e porta a casa un ottimo interprete offensivo come Valentin Stocker (ex Basilea), mentre l'Hannover si affida alla fantasia di Kiyotake e ai gol di Joselu per rimpiazzare il partente Diouf. Infine pochissime operazioni per le due neopromosse Colonia e Padeborn, che in questo momento schiererebbero quasi interamente le due formazioni che si sono guadagnate lo scorso anno la risalita in Bundes.