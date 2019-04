NBA Playoff - Decisa la prima semifinale ad Est: sarà Boston contro Milwaukee

Un weekend di Pasqua che ci consegna la prima semifinale di conference tra Milwaukee e Boston. Due 4-0 di serie che lasciano senza troppe sorprese: Celtics, nel giorno di Pasqua, hanno chiuso la serie ad Indiana vincendo 110-106 in una partita davvero equilibrata. Boston ora è attesa dalla serie verità contro i Bucks: 127-104 il finale della notte appena trascorsa.

Milwaukee e Boston dovranno far vedere di poter essere realtà importanti nella loro crescita e nella voglia di giocarsi le Finals di Giugno. Irving,Tatum e tutta la compagine di coach Stevens hanno le carte in regola per equilibrare la serie contro i Bucks. Nella nottata appena trascorsa, tabellino interessante nei Milwaukee: 41 punti di Giannis, 18 di Middleton e 16 di Bledsoe per gradire, mentre nei Pistons, dove l'assenza di Griffin nelle prime tre gare sarà tema caldo nelle prossime ore, 15 punti e 12 rimbalzi di Drummond, 26 punti di Jackson e 22 di Griffin al rientro.

Utah riapre la serie e la porta a gara cinque, vincendo 107-91 contro Houston: i texani sprecano il primo match point della serie, ma ora tornano al Toyota Center per festeggiare con i loro tifosi l'eventuale passaggio alla semifinale. In casa Jazz, 31 punti del vero Mitchell (mancato nelle scorse gare), 23 di Crowder e 18 punti e 11 assist di Rubio. Belle le prove da 11 e 11 rimbalzi di O'Neale e 12-11 di Favors dalla panchina. Houston ne ottiene 30 da Harden, 23 di CP3 e 16 di Gordon. Oggi, gara cinque per Toronto, la quale può chiudere la serie che era partita male contro i Magic. Philadelphia stesso discorso in gara cinque per passare sui Nets. Continua la serie bellissima sul 2-2 tra Spurs e Denver, mentre match point per Portland contro Oklahoma.

RISULTATI DELLA NOTTE

DETROIT-MILWAUKEE 104-127 (BUCKS CHIUDONO SERIE 4-0)

UTAH- HOUSTON 107-91

PROGRAMMA DELLA NOTTATA

1:00 TORONTO-ORLANDO (3-1 RAPTORS NELLA SERIE) DIRETTA SKY SPORT NBA

2:00 PHILADELPHIA-NETS (3-1 SIXERS NELLA SERIE)

3:30 DENVER-SPURS (2-2 NELLA SERIE)

4:30 PORTLAND-OKLAHOMA (3-1 BLAZERS NELLA SERIE) DIRETTA SKY SPORT NBA