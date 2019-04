NBA Playoff day 4- Pareggio per Toronto e Denver. Vola Portland sul 2-0

I playoff NBA continuano ad essere sempre più belli e sempre più con serie aperte ad ogni possibile risultato. Quella che appare indirizzata a favore di una squadra è quella tra Portland e Oklahoma. I Blazers sfruttano gara due a casa loro e bissano il successo di domenica: 114-94 il finale e per Portland è un vantaggio importante. Lo scorso anno, i Blazers subirono un 4-0 pesante dagli Warriors, ma oggi qualcosa è cambiato: 33 punti di McCollum e 29 di Lillard dimostrano una squadra che vuole essere assoluta protagonista della stagione, i compagni sanno farli giocare e i Blazers possono essere davvero una bella rivelazione. Oklahoma deve invece tornare sul pianeta terra: faticano troppo a giocare, sembrano stanchi e con poche idee, Adams in difesa è peggiorato e se George e Westbrook non dimostrano il loro valore, questo roster sembra destinato a fallire di nuovo. Percentuali che rimangono alte per il trio delle meraviglie Thunder: 27 punti di George, tripla doppia sfiorata di Westbrook da 14 punti e 11 assist, ma solo 9 rimbalzi, Adams ne mette 16 e il problema rimane il resto della franchigia. Denver riesce a pareggiare i conti con San Antonio, dopo l'emozione della prima gara: Nuggets che giocano da squadra con attenzione e voglia di dimostrare di essere una bella realtà con un quarto periodo di pura magia da 39-23. Jokic protagonista indiscusso da 21 punti e 13 rimbalzi, 24 punti di Murray, 23 di Harris e 20 di Millsap per il 114-105 finale Denver. Spurs con 24 punti di Aldridge (migliore rispetto a gara uno) e 31 di DeRozan versione MVP playoff. Toronto torna alla vittoria per 111-82 e dimostra la sua forza reale. La squadra bella e cinica, direi spietata, vista per gran parte della stagione sotterra i Magic e pareggia la serie. Attenzione a dire che gara tre e quattro in Florida siano scontate: questa serie si può riaprire in maniera davvero importante. Raptors con 37 di Leonard, 22 di Lowry (nella sua reale versione di giocatore decisivo), 19-10 di Siakam e occhio al giocatore più sottovalutato della lega. Lo spettacolo playoff continua oltre oceano e ci saranno ancora delle grandi sfide in attesa.

RISULTATI DELLA NOTTE

TORONTO-ORLANDO 111-82

DENVER-SPURS 114-105

PORTLAND-OKLAHOMA 114-94

PROGRAMMA DI OGGI

1:00 BOSTON-INDIANA (1-0 CELTICS)

2:00 MILWAUKEE-DETROIT (1-0 BUCKS) SKY SPORT NBA

3:30 HOUSTON-UTAH (1-0 HOUSTON) SKY SPORT NBA