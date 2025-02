Tour de France 2018, ecco il percorso

E' stato svelato oggi il percorso del Tour de France 2018, edizione numero 105 della storia della Grand Boucle, che prenderà il via il prossimo sabato 7 luglio, per concludersi tre settimane più tardi, domenica 29 luglio nella tradizionale cornice dei Campi Elisi a Parigi. E un Tour che dopo tre anni di assenza ripresenta l'Alpe d'Huez, inserisce settori di pavè nella prime tappe e tratti di sterrato in montagna, con le Alpi da affrontare prima dei Pirenei. Niente cronoprologo d'apertura, sostituito da una cronometro a squadre di 35 km nella terza tappa. Altri 31 chilometri contro il tempo saranno percorsi nella penultima frazione, non per specialisti, con arrivo situato a Espelette. Il via dalla Vandea - come annunciato da tempo - per proseguire poi in Bretagna e nel nord-ovest della Francia, dove ci sarà anche una frazione sulle pietre con traguardo a Roubaix. Al termine della prima settimana, ecco il giorno di riposo ad Annecy, preludio a un trittico alpino che si concluderà con l'ascesa all'Alpe d'Huez. Subito dopo, rotta verso i Pirenei con la tappa di Valence e le insidie di Mende: ad attendere la carovana gialla gli arrivi di montagna di Bagneres de Luchon, Saint-Lary-Soulan (Col de Portet, solo 69 km di lunghezza complessiva) e Laruns. In mezzo, il consueto traguardo di Pau, stavolta per velocisti. In chiusura la cronometro di Espelette, prima della passerella sotto l'Arco di Trionfo di Parigi. Il percorso tappa per tappa:

Stage 1, July 7: Noirmoutier-en-l’Ile – Fontenay-le-Comte, 189km

Stage 2, July 8: Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon, 183km

Stage 3, July 9: Cholet – Cholet (TTT), 35km

Stage 4, July 10: La Baule – Sarzeau, 192km

Stage 5, July 11: Lorient – Quimper, 203km

Stage 6, July 12: Brest – Mûr de Bretagne Guerlédan, 181km

Stage 7, July 13: Fougères – Chartres, 231km

Stage 8, July 14: Dreux – Amiens Métropole, 181km

Stage 9, July 15: Arras Citadelle – Roubaix, 154km

Rest day, July 16: Annecy

Stage 10, July 17: Annecy – Le Grand Bornand, 159km

Stage 11, July 18: Albertville – La Rosière, 108km

Stage 12, July 19: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs – Alpe d’Huez, 175km

Stage 13, July 20: Bourg d’Oisans – Valence, 169km

Stage 14, July 21: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende, 187km

Stage 15, July 22: Millau – Carcassonne, 181km

Rest day, July 23: Carcassonne

Stage 16, July 24: Carcassonne – Bagnères-de-Luchon, 218km

Stage 17, July 25: Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet), 65km

Stage 18, July 26: Trie-sur-Baïse – Pau, 172km

Stage 19, July 27: Lourdes – Laruns, 200km

Stage 20, July 28: Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (ITT), 31km

Stage 21, July 29: Houilles – Paris Champs Elysées, 115km