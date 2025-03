Chris Froome fa sua l'ultima tappa del Giro del Delfinato aggiudicandosi la corsa

Il britannico della Sky Chris Froome si è aggiudicato l'ultima tappa del Giro del Delfinato con arrivo in salita nell'Alta Savoia. Questo successo gli ha permesso di riconquistare il primato in classifica generale. In questo modo lo stesso Froome ha ottenuto il suo secondo successo nella breve corsa a tappe propedeutica al Tour de France, bissando quello del 2013.

In quell'anno si aggiudicò poi anche la Grand Boucle. Dunque questa vittoria nel Delfinato rappresenta un ottimo auspicio, nonostante la concorrenza sia molto forte ed agguerrita: Contador, Nibali e Quintana. Nessuno è stato in grado di resistere alla frullata del britannico nel finale di tappa, che gli ha permesso di riprendere e poi staccare il fuggitivo Steven Cummings. L'ultimo ad arrendersi è stato il leader provvisorio della generale, la maglia gialla Vangarderen che ha dovuto abdicare.

Froome è giunto al traguardo in solitaria, rifilando 18'' a Yates, Rui Costa e allo stesso Van Garderen. Il podio della generale è composto da: Froome al primo posto con 10'' su Vangarderen e 1'16'' su Rui Costa.