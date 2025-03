Una curiosa invenzione chiamata snookball

Ci sono molti modi per stare lontani dallo stress. Uno di questi lo hanno cantato i Club Dogo e Giuliano Palma: "Fumo un po' e dopo gioco a PES". Il fumo però fa male e non è bello nemmeno restare chiusi in casa davanti alla Playstation ora che è arrivata la bella stagione. In nostro aiuto è giunta circa un anno fa dalla Francia una nuova invenzione, realizzata da 2 fratelli intraprendenti chiamata snookball. Quest'ultimo è la fusione tra snooker (una specialità del biliardo) e calcio (football).

Come e dove si gioca? Una partita si svolge in un campo realizzato in sintetico, delle dimensioni di 6,60 metri per 3,60, che costa 3900 euro. Si gioca utilizzando i piedi per calciare i palloni da calcio, colorati come le biglie del pool. Come nello snooker la palla bianca deve colpire le altre, che vanno imbucate, l'ultima di queste è la nera. Questa disciplina si sta diffondendo a macchia d'olio per merito di Youtube e di un'indovinata campagna di marketing. Dai 10 campi in Francia si è arrivati ad averne pure in: Gran Bretagna, Italia, Spagna, Germania, Belgio e ora pure l'America sembra interessata. Questo nuovo sport potrebbe rappresentare una valida alternativa alle bocce. Un luogo ideale dove collocare un campo magari sarebbe il giardino estivo di un pub, dato che d'estate non si gioca a freccette oppure quello di un bar come alternativa alle serate con musica live. Il tutto allo scopo di facilitare le relazioni umane e l'amicizia, tutte cose messe in grave crisi da smartphone, tablet, Facebook, Twitter, What's Up.

Questo sport potrà entrare magari a far parte del programma olimpico? Tutto dipenderà dal successo che riuscirà a riscuotere come praticanti a livello internazionale, se verrà creata una federazione e quale peso politico conquisterà all'interno del CIO. Per concludere sarebbe da farsi 2 curiose domande. Quale interesse hanno per il calcio i campioni dello snooker come: Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Stuart Bingham, Judd Trump e Shaun Murphy? Viceversa conoscono lo snooker calciatori come: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Andrea Pirlo, Neymar? Ce li vedreste un giorno sfidarsi a snookball?