Commozione cerebrale per Riccò

Una commozione cerebrale e tanta paura. Riccardo Riccò rischia la vita su una montagna, il terribile Ventoux, che già in passato è balzata agli onori della cronaca per fatti non certo piacevoli. Fu proprio su questa ascesa che perse la vita Tom Simpson nel 1967.

Il ciclista è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Carpentras, dopo essere caduto pesantemente lungo la discesa del Monte "Ventoso". L'ex ragazzo prodigio, oggi squalificato, dopo i reiterati casi di doping, e costretto a restare lontano dalle corse fino al 2024, si trovava in Francia per perfezionare la condizione e lanciare l'attacco a un mito del Tour.

Obiettivo superare il tempo, datato 2004, di Iban Mayo. Nulla di ufficiale, se non la voglia di stabilire un primato personale, di ottenere una parziale rivalsa dopo gli errori del passato.

A salvarlo Alex Lombardo, Under 23 francese, giunto qui per aiutare Riccò nell'impresa. Il pronto intervento del ragazzo si è rivelato decisivo per Riccò, che ha poi affidato a twitter parole e foto per tranquillizzare supporter e tifosi.