Aston Villa e Crystal Palace eliminano Bologna e Fiorentina

La notte europea che avrebbe dovuto rilanciare le ambizioni del calcio italiano si è trasformata in una brusca frenata. Bologna e Fiorentina salutano rispettivamente Europa League e Conference League dopo due partite che non lasciano spazio a interpretazioni: Aston Villa‑Bologna 4‑0, Fiorentina‑Crystal Palace 2-1.
Due risultati che sanciscono due sconfitte nette, diverse nella forma ma simili nella sostanza, che chiudono il cammino di due squadre che avevano creduto nella possibilità di andare lontano.
ASTON VILLA-BOLOGNA
Al Villa Park, il Bologna è incappato nella peggior serata della sua stagione europea. L’Aston Villa ha imposto un ritmo feroce sin dai primi minuti, sfruttando intensità, fisicità e una qualità offensiva che i rossoblù non sono riusciti a contenere.
Il 4‑0 finale fotografa una gara a senso unico: gli inglesi hanno dominato nelle seconde palle, nelle transizioni e nella gestione degli spazi, mentre il Bologna ha faticato a costruire gioco, tradito da errori tecnici insoliti e da una difesa spesso in affanno.
Per i rossoblù resta l’amarezza di un’eliminazione pesante, non tanto per il valore dell’avversario, superiore sulla carta e sul campo, quanto per la sensazione di non essere mai realmente entrati in partita.
Dopo un percorso europeo comunque significativo, che aveva riportato entusiasmo e consapevolezza, la caduta è stata fragorosa. E inevitabilmente lascia interrogativi su quanto questa squadra sia pronta per competere stabilmente a certi livelli.
FIORENTINA-CRYSTAL PALACE
Diversa la dinamica, ma non l’esito, della sfida del Franchi. La Fiorentina, chiamata a ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Crystal Palace, ha approcciato la gara con coraggio e intensità, trovando anche il gol che aveva riacceso le speranze.
Ma ancora una volta i viola si sono scontrati con i propri limiti strutturali: poca cattiveria sotto porta, qualche disattenzione difensiva di troppo e una fragilità emotiva che nei momenti decisivi pesa come un macigno.
Il Palace, cinico e ben organizzato, ha colpito nei momenti chiave, portando a casa un 2‑1 che chiude definitivamente il discorso qualificazione.
Per la Fiorentina è un’altra delusione europea, l’ennesima di un ciclo che sembra non riuscire mai a compiere il salto definitivo.
Per il calcio italiano, invece, è una serata che ridimensiona ambizioni e prospettive: due eliminazioni in un colpo solo, entrambe meritate, che dopo la mancata qualificazione al mondiale fanno capire come questo sistema non stia più funzionando come dovrebbe.