Aston Villa e Crystal Palace eliminano Bologna e Fiorentina

La notte europea che avrebbe dovuto rilanciare le ambizioni del calcio italiano si è trasformata in una brusca frenata. Bologna e Fiorentina salutano rispettivamente Europa League e Conference League dopo due partite che non lasciano spazio a interpretazioni: Aston Villa‑Bologna 4‑0, Fiorentina‑Crystal Palace 2-1.

Due risultati che sanciscono due sconfitte nette, diverse nella forma ma simili nella sostanza, che chiudono il cammino di due squadre che avevano creduto nella possibilità di andare lontano.

Bologna e Fiorentina escono dalle coppe europee nella stessa serata

ASTON VILLA-BOLOGNA

Al Villa Park, il Bologna è incappato nella peggior serata della sua stagione europea. L’Aston Villa ha imposto un ritmo feroce sin dai primi minuti, sfruttando intensità, fisicità e una qualità offensiva che i rossoblù non sono riusciti a contenere.

Il 4‑0 finale fotografa una gara a senso unico: gli inglesi hanno dominato nelle seconde palle, nelle transizioni e nella gestione degli spazi, mentre il Bologna ha faticato a costruire gioco, tradito da errori tecnici insoliti e da una difesa spesso in affanno.

Per i rossoblù resta l’amarezza di un’eliminazione pesante, non tanto per il valore dell’avversario, superiore sulla carta e sul campo, quanto per la sensazione di non essere mai realmente entrati in partita.

Dopo un percorso europeo comunque significativo, che aveva riportato entusiasmo e consapevolezza, la caduta è stata fragorosa. E inevitabilmente lascia interrogativi su quanto questa squadra sia pronta per competere stabilmente a certi livelli.

FIORENTINA-CRYSTAL PALACE

Diversa la dinamica, ma non l’esito, della sfida del Franchi. La Fiorentina, chiamata a ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Crystal Palace, ha approcciato la gara con coraggio e intensità, trovando anche il gol che aveva riacceso le speranze.

Ma ancora una volta i viola si sono scontrati con i propri limiti strutturali: poca cattiveria sotto porta, qualche disattenzione difensiva di troppo e una fragilità emotiva che nei momenti decisivi pesa come un macigno.

Il Palace, cinico e ben organizzato, ha colpito nei momenti chiave, portando a casa un 2‑1 che chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Per la Fiorentina è un’altra delusione europea, l’ennesima di un ciclo che sembra non riuscire mai a compiere il salto definitivo.

Per il calcio italiano, invece, è una serata che ridimensiona ambizioni e prospettive: due eliminazioni in un colpo solo, entrambe meritate, che dopo la mancata qualificazione al mondiale fanno capire come questo sistema non stia più funzionando come dovrebbe.