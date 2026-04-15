Sotto i riflettori: Ridgeciano Haps

La freccia silenziosa dei Leoni Alati

Nel calcio di oggi, dove il ruolo del terzino ha subito una trasformazione radicale diventando sempre più centrale nello sviluppo della manovra, figure come quella di Ridgeciano Haps assumono un valore strategico spesso sottovalutato.

Il laterale sinistro del Venezia FC, classe 1993, rappresenta infatti uno di quei profili capaci di coniugare equilibrio tattico, esperienza internazionale e duttilità, elementi fondamentali in una squadra che punta a mantenere solidità e ambizione lungo l’arco della stagione.

Nato a Utrecht e di nazionalità surinamese, Haps ha costruito la propria carriera tra i Paesi Bassi e l’Italia, maturando un bagaglio tecnico e tattico che oggi lo rende una risorsa preziosa per la formazione arancioneroverde. Il suo arrivo al Venezia nell’estate del 2021 ha segnato l’inizio di un percorso caratterizzato da affidabilità e spirito di adattamento, qualità che gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni del gruppo.

Un interprete moderno della fascia sinistra

La forza di Haps risiede nella sua capacità di interpretare la fascia sinistra in più modi. Nato come terzino puro, nel corso degli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione, venendo impiegato anche come esterno di centrocampo e, all’occorrenza, come ala offensiva.

Una versatilità che lo rende un jolly tattico particolarmente utile in sistemi di gioco dinamici e mutevoli.

Dal punto di vista tecnico, il laterale del Venezia non si distingue per la fisicità dominante, ma per una struttura agile che gli consente di mantenere un’elevata intensità nelle due fasi.

La sua accelerazione nello stretto e la capacità di attaccare lo spazio in profondità lo rendono un’opzione costante in fase di costruzione offensiva, soprattutto quando la squadra ricerca ampiezza e profondità sulle corsie esterne.

Equilibrio tra spinta e copertura

Uno degli aspetti più interessanti del suo gioco è proprio il bilanciamento tra fase offensiva e fase difensiva. Haps non è un esterno esclusivamente propositivo, ma un giocatore che tende a leggere con attenzione le situazioni di transizione, garantendo copertura quando la squadra si sbilancia. In un contesto come quello del Venezia, dove l’equilibrio tattico rappresenta spesso la chiave delle prestazioni, questa caratteristica assume un peso specifico rilevante.

La sua esperienza nei campionati olandesi, noti per la loro impronta tecnica e offensiva, ha contribuito a formare un calciatore abituato a partecipare attivamente alla costruzione del gioco.

Questo background si riflette nella sua capacità di dialogare con i compagni, sovrapporsi con tempi corretti e offrire soluzioni costanti in ampiezza.

Il percorso in arancioneroverde

Dal suo approdo a Venezia, Haps ha collezionato un numero significativo di presenze tra Serie A e Serie B, consolidando il proprio ruolo all’interno della rosa. La sua continuità di rendimento lo ha reso una pedina affidabile nelle diverse fasi di gestione tecnica del club, indipendentemente dai cambiamenti tattici o di modulo.

Nella stagione in corso, continua a essere una risorsa importante nelle rotazioni, spesso utilizzato anche in sistemi a cinque dove la sua capacità di coprire tutta la fascia viene esaltata.

In questo contesto, il suo apporto non si limita alla sola fase difensiva, ma si estende alla costruzione del gioco e alla partecipazione alle manovre offensive, tant'è che nella stagione in corso ha collezionato 3 gol e 6 assist in 24 presenze.

Esperienza internazionale e maturità

A livello internazionale, Haps rappresenta il Suriname: nazionale con cui ha accumulato oltre venti presenze e contribuito anche in zona gol. Un’esperienza che ha arricchito ulteriormente il suo profilo, permettendogli di confrontarsi con contesti competitivi differenti e di consolidare una mentalità professionale solida.

La maturità raggiunta negli anni lo rende oggi un giocatore consapevole dei propri mezzi, capace di gestire i momenti della partita con lucidità e di adattarsi alle richieste tattiche dell’allenatore.

Ridgeciano Haps non è il classico protagonista da copertina, ma rappresenta una di quelle figure imprescindibili per la struttura di una squadra. La sua affidabilità, unita alla capacità di interpretare più ruoli sulla fascia sinistra, lo rende un elemento strategico all’interno del progetto Venezia.

Legato al club fino al 2026, il suo percorso in arancioneroverde prosegue nel segno della continuità e della concretezza, qualità che spesso, nel calcio, fanno la differenza più delle giocate spettacolari.

In un calcio sempre più orientato alla costruzione dal basso e all’occupazione razionale degli spazi, profili come Ridgeciano Haps rappresentano un patrimonio tattico spesso silenzioso ma determinante. La sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco, unita a una lettura intelligente delle situazioni, lo rende una pedina preziosa per un club come il Venezia, che basa le proprie ambizioni su equilibrio e organizzazione.

Non è il giocatore che ruba la scena, ma è proprio nella continuità, nella disciplina e nella versatilità che si misura il suo reale impatto: caratteristiche che, nel lungo periodo, possono risultare decisive quanto, se non più, del talento puro.

In un contesto calcistico che premia sempre più gli esterni completi e intelligenti, quanto può diventare centrale il ruolo di giocatori come Haps nel determinare il successo di una squadra?