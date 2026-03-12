Sotto i riflettori: Joel Pohjanpalo

La stagione folle di Joel Pohjanpalo

Se il Palermo sta sognando con forza il ritorno in Serie A, il merito è soprattutto di un giocatore che sta vivendo forse una delle migliori stagioni (se non la migliore) della sua carriera. Con 20 gol e 5 assist in 29 partite, è Joel Pohjanpalo la vera arma in più dei rosanero. Ma è sempre stato così forte?

La carriera: un viaggio tra Germania e Italia

Nato ad Helsinki, in Finlandia, nel settembre del 1994, Joel Pohjanpalo inizia la sua carriera da professionista nel 2011. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili dell'HJK Helsinki, il gigante biondo fa l'esordio in patria e, alle prime due stagioni con la maglia biancoblu realizza 16 gol in 50 presenze, prima di essere girato in prestito all'Aalen, in Germania, nel 2013.

Da questo momento Pohjanpalo si stabilisce in terra tedesca fino a fine 2022, lasciandola solo per un anno quando venne mandato in prestito in Turchia.

La carriera "tedesca" del bomber finlandese, dopo l'Aalen, continua per due anni al Fortuna Dusseldorf, dove Joel realizza 13 gol in 55 presenze, facendosi notare dal Bayer Leverkusen che nel 2016 decide di acquisirne il cartellino a titolo definitivo.

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L'esperienza in rossonero non è però felice: dal 2016 a gennaio 2020 le presenze a referto sono solamente 19, con 7 gol segnati. Il Leverkusen, infatti, decide poi di girarlo ripetutamente in prestito: dapprima tra Amburgo e Union Berlino, successivamente in Turchia al Caykur Riezspor, dove con 16 gol in 33 presenze si fa notare dal Venezia, che lo acquista per poco più di 3 milioni.

Nella laguna il gigante finlandese realizza 47 gol in 90 presenze tra Serie B e Serie A, salvo poi abbandonare la causa arancioverde a gennaio della passata stagione per accasarsi al Palermo in Serie B.

Un finlandese in battaglia a Palermo

Joel Pohjanpalo lascia la Serie A col Venezia per vestire la maglia rosanero del Palermo, in lotta in Serie B alla ricerca della promozione nel massimo campionato italiano.

Il club attualmente allenato da Inzaghi sborsa oltre 4 milioni per il cartellino dell'allora capitano del Venezia e lo porta in Sicilia a gennaio 2025.

Da quel momento il bomber finlandese inizia a scrivere una pagina di storia del campionato cadetto: mette a referto 9 reti e 3 assist in 14 presenze nella seconda parte di stagione 24-25, col Palermo che non riesce tuttavia a centrare l'obiettivo Serie A, fermandosi all'ottavo posto a quota 52 punti e cadendo 1-0 nel primo turno dei playoff per mano della Juve Stabia.

La stagione in corso, invece, sembra quella della definitiva consacrazione di Pohjanpalo come un attaccante di livello: 29 presenze, 20 gol e 5 assist, con la folle media di un gol/assist ogni 98 minuti disputati in maglia rosanero e il primo posto in classifica marcatori con addirittura 7 gol di distacco da Adorante secondo.

Attualmente la squadra di Inzaghi è al quarto posto, a -1 dal Frosinone terzo e a -3 dal secondo posto occupato dal Monza, e sta provando a mantenere vivo il sogno di promozione in Serie A.

E, allo stato attuale delle cose, se c'è un nome che può garantire che questa luce non si spenga, è quello del suo numero 20.

Quello del finlandese in battaglia a Palermo.

Quello di Joel Pohjanpalo.