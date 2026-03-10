Scontro ad alta quota

Sabato alle 17:15 all'U-Power Stadium, andrà in scena la partita più attesa di questo weekend di Serie B: Monza - Palermo.

Un match che vedrà scontrarsi la seconda contro la quarta forza di questo meraviglioso ed avvincente campionato.

Le due squadre distano soltanto 3 punti in classifica e per far capire l'importanza del match, il designatore Gianluca Rocchi affida la direzione della gara all'arbitro Daniele Doveri che ha diretto il Derby della Madonnina, nell'ultima giornata di Seria A.

Il Monza per provare una mini-fuga scappando a +6 sui rosanero, il Palermo per portarsi a pari punti dei brianzoli e continuare la sua corsa verso la promozione.

Prove di fuga biancorosse

Il Monza prova a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta subita in casa dello Spezia per 4-2, complice anche l'espulsione, per doppia ammonizione nel giro di 22 minuti, di Carboni, mettendo in seria difficoltà la squadra che fino a quel momento dirigeva la gara per 1-2.

Da lì in poi pochissime occasioni per i biancorossi e dominio dello Spezia, il quale è riuscito a sfruttare al meglio la superiorità numerica ed ha rifilato un poker alla squadra brianzola che fino a quel momento si trovava al vertice della classifica.

Risultato che ha fatto scivolare i brianzoli al secondo posto, a 3 lunghezze dal Venezia di Stroppa che infligge un 2-0 in casa ai danni della Reggiana.

Il Monza, visto anche lo score dei 9 risultati utili consecutivi, è chiamato a reagire dopo l'ultima battuta di arresto. Fa ben sperare però agli uomini di Bianco il dato relativo alle partite davanti i propri tifosi, che dopo la partita contro il Padova, persa per 0-1 il 27 settembre 2025, non sono stati più sconfitti.

I Rosanero per agganciare i brianzoli

Il Palermo dopo la vittoria targata Pohjanpalo per 0-1 contro la Carrarese, non ha intenzione di fermarsi e proverà in ogni modo a raccogliere i tre punti anche in uno campo molto ostico come quello di Monza.

Gli uomini di Filippo Inzaghi a Carrara hanno mostrato una grande solidità difensiva anche concedendo qualche azione pericolosa agli avversari che però non sono riusciti a concretizzare.

I rosanero stanno vivendo una stagione da sogno, stando solamente a 6 punti dal primo posto con ancora 9 partite da giocare, ma la vera stagione da sogno la sta vivendo un certo Joel Pohjanpalo.

L'attaccante finlandese sta trascinando il Palermo da inizio stagione e con il gol nell'ultima giornata ha toccato quota 20 reti stagionali, confermando il suo ottimo periodo di forma e sigillando il suo primo posto nella classifica marcatori, seguito da Adorante con i suoi 13 gol.

Monza-Palermo si preannuncia quindi come uno dei crocevia più importanti di questo finale di stagione. I brianzoli vogliono sfruttare il fattore campo per allungare in classifica, mentre i rosanero puntano all’aggancio e a dare un segnale forte nella corsa alla Serie A. All’U-Power Stadium è attesa una sfida intensa e spettacolare, tra due squadre che sognano il grande salto.

Probabili formazioni e dove vederla

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Caso; Cutrone. Allenatore: Bianco.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e su LaB Channel.