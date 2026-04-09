Sotto i Riflettori: Emanuele Rao

C’è chi cresce con continuità e chi, invece, è costretto a costruirsi la sua strada tra ostacoli e ripartenze. Emanuele Rao appartiene alla seconda categoria. Classe 2006, esterno offensivo rapido e diretto, è uno di quei profili che si fanno notare senza bisogno di troppi riflettori, ma che alla lunga finiscono inevitabilmente per prenderseli. Non è solo una questione tecnica: nel suo percorso c’è qualcosa di più profondo, che va oltre il campo e racconta di un ragazzo abituato a gestire responsabilità importanti fin da giovane.

Tra fallimenti e ripartenze

Il percorso di Rao non è stato lineare. Muove i primi passi nel Chievo Verona, ma il fallimento del club gialloblù interrompe bruscamente la sua crescita.

Riparte da Ferrara, alla Spal, dove inizia a farsi notare attirando l’interesse di diversi club italiani. Anche qui, però, la stabilità dura poco. La Spal fallisce e Rao si ritrova nuovamente a dover ripartire.

È in quel momento che il suo nome entra davvero nel radar delle big: Juventus e Napoli si muovono concretamente ma, alla fine, è il club azzurro a spuntarla grazie al lavoro del DS Manna. Il Napoli lo mette sotto contratto e decide di mandarlo subito in prestito al Bari, scelta chiara: farlo crescere con continuità tra i professionisti.

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Bari, numeri e segnali forti

La stagione in Serie B rappresenta il primo vero banco di prova. Rao è attualmente a 28 presenze, 6 gol e 2 assist, per un totale di 1275 minuti giocati.

Il dato più interessante non è solo nei numeri assoluti, ma nel rapporto tra rendimento e minutaggio. Con poco più del 40% dei minuti disponibili, l’esterno è riuscito a incidere in maniera significativa, con una partecipazione al gol ogni circa 157 minuti.

Un dato ancora più significativo sta nella media punti del Bari con o senza di lui. Quando Rao parte titolare la media è di 1,5 punti a partita, per un totale di 19 punti in 13 partite. Quando non viene schierato, o parte dalla panchina, i punti del Bari passano a 14 in 20 partite, per una media di 0,7.

Un segnale chiaro: Rao raddoppia i punti del Bari ed è determinante.

È un giocatore che entra dentro le partite, che si accende nell’uno contro uno e che cerca sempre la giocata verticale. Ha velocità, agilità e un cambio passo che gli permette di creare superiorità numerica, cose che mancano nel recente movimento italiano. Nella partita contro il Modena ha conquistato un rigore partendo dalla sua metà campo, una giocata che ha ricordato lo sprint di Bale su Bartra contro il Barcellona. Negli ultimi mesi sta mostrando anche una crescita nella finalizzazione, diventando più concreto e determinante.

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La forza invisibile: convivere con il diabete

C’è però un aspetto che rende la sua storia ancora più significativa. Rao convive da anni con il diabete, una condizione che richiede controllo costante, disciplina e attenzione quotidiana.

Non è un dettaglio secondario. Allenarsi e competere a livello professionistico gestendo una situazione del genere significa avere una struttura mentale già solida. Sacrificio, organizzazione e consapevolezza fanno parte del suo percorso tanto quanto il talento.

È una forza invisibile, ma decisiva. E racconta molto del tipo di giocatore – e di persona – che sta diventando.

Il futuro ai suoi piedi

Il Napoli osserva e valuta. L’idea è quella di portarlo in ritiro estivo per testarlo da vicino e capire se può già reggere il livello della prima squadra oppure se servirà un ulteriore passaggio, magari già in Serie A.

Il talento c’è, i numeri iniziano a esserci e la mentalità anche. Ora serve solo capire quando sarà il momento giusto.

Perché Rao non è ancora arrivato.

Ma ha già dimostrato di saper ripartire.

Sempre.