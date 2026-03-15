"Promessi" alla Champions

Dopo la vittoria di ieri in casa dell'Udinese, il quarto posto era occupato dalla Juve di Spalletti. I bianconeri speravano, ovviamente, nel pareggio, per potere restare da soli nell'ultimo slot valevole per l'Europa dei grandi.

Questa era quindi una sfida che valeva oro. Il Como per dimostrare ancora una volta che non è solo fortuna l'essere lì, la Roma per rispondere presente.

Il primo tempo

Con il lago sullo sfondo, il primo tempo ci ha deliziato di una grande Roma (non solo per la maglia usata). I giallorossi, per oggi in un arancione/giallo, si portano in vantaggio grazie al rigore realizzato ds Malen dopo il fallo di Diego Carlos ai danni di El Shaarawy.

Malen diventa così il miglior marcatore della Roma pur essendo arrivato solamente nel mercato di gennaio.

Il Como sembra avvertire la pressione del match. Qualche azione un pò confusionaria, molti tiri sbagliati soprattutto da giocatore dal tasso tecnico importante (uno fra tutti Nico Paz quasi a porta vuota).

Proprio sul dieci del Como continuano ad esserci dei punti interrogativi nei big match, fatto che col tempo riuscirà a migliorare ma ad oggi il Como sembra quasi giocare meglio senza di lui in queste partite.

Due nomi che vanno sicuramente fatti sono quelli di Ghilardi, un primo tempo praticamente perfetto, e Da Cunha, che da regista sta facendo impazzire quasi tutti i centrocampi d'Italia.

Il secondo tempo

La seconda frazione ci presenta una partita totalmente diversa. Il Como prende coraggio e la Roma comincia a chiudersi un pò troppo. Douvikas sfrutta un errore di Hermoso e, partendo in posizione regolare, batte Svilar facendo passare la palla sotto le gambe del portiere romanista.

Dopo il pareggio, arriva il fatto che più farà parlare in settimana: il rosso per doppia ammonizione di Wesley. Il brasiliano non commette fallo nella ripartenza del Como, forse il fallo c'é prima ma di Pellegrini. Dopo il rigore non dato all'Inter, il gol del 7 bianconero contro l'Udinese, questo è l'ennesimo errore arbitrale di questa giornata.

E poi, come nei finali delle favole, arriva il 2-1 siglato da colui che aveva causato il rigore: Diego Carlos.

Il match termina così, il Como supera Juve e Roma e si trova solo al 4° posto.

Ultimo sprint

Da qui in poi, il Como ha sicuramente un calendario favorevole, con solo Inter e Napoli come big match.

La Roma dovrà adesso focalizzarsi sulla sfida di giovedì contro il Bologna per trovare l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Una vittoria in EL darebbe ai giallorossi l'accesso diretto in Champions, e le sue avversarie non sono così insidiose.