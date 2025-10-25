Primavera 1, Roma-Torino: Della Rocca stende i granata e lancia la Roma in testa alla classifica

Vittoria casalinga per la Roma che batte per 2 a 0 il Torino che vola in vetta alla classifica a quota 19 punti in attesa del Genoa che giocherà domani alle 11 contro il Lecce. Pallino del gioco quasi prevalentemente dalla parte dei padroni di casa che dominano in lungo e largo concedendo pochi spazi al Toro. Un gol nel primo tempo ed uno nella ripresa regalano i tre punti ai ragazzi di mister Guidi che almeno per oggi si gode il primo posto in solitaria.
La cronaca del match
Capitolini che partono molto forti in avvio di match, aggredendo molto alti il Torino e segnando il gol del vantaggio al 13' con un autorete di Pellini, che sfortunatamente devia un tiro di Della Rocca nella propria porta. Giallorossi che dopo la rete del vantaggio continuano a spingere e a non fare uscire gli ospiti oltre la linea di centrocampo. Granata che si affacciano poche volte nella metà campo avversaria ma senza rendersi particolarmente pericolosi. Primo tempo che termina con il risultato sull'uno a zero per i padroni di casa.
In avvio di ripresa il copione del match non cambia, Roma sempre in dominio del gioco e che al 58' trova il raddoppio con il solito Della Rocca che dopo esser stato pescato in area con un ottimo passaggio filtrante da parte di Di Nunzio, batte il portiere con un tocco morbido morbido. Torino che prova a rispondere con alcune azioni pericolose ma che trova un attento De Marzi a difendere i pali giallorossi. A venti minuti dalla fine i due allenatori effettuano diverse sostituzioni per cercare di portare il match a loro favore, i padroni di casa per mantenere il vantaggio acquisito, gli ospiti per cercare di rientrare in carreggiata. I granata però non riescono nel loro intento, la Roma vince così la sua quarta partita consecutiva.
Il tabellino del match
Le Formazioni
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra (st 27′ Nardin), Seck, Terlizzi (st 37′ Zinni); Lulli (st 27′ Litti), Romano, Bah, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca (st 22′ Forte); Arena (st 37′ Almaviva).
A disp.: Stomeo, Arduini, Sugamele, Scacchi, Cama, Paratici.
All. Guidi
TORINO (3-4-2-1): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (st 20′ Barranco), Olinga (st 1′ Conzato), Acquah (st 26′ Kirilov), Kugyela; Perciun, Sabone (st 1′ Carvalho); Gabellini (st 20′ Zeppieri).
A disp.: Santer, Ferraris, Perez, Sandrucci, Gatto, Brzyski.
All. Baldini
Marcatori: pt 12′ aut. Pellini, st 13′ Della Rocca.
Ammoniti: pt 16′ Della Rocca, pt 23′ Perciun, st 16′ Zaia.
Espulso: Conzato (Torino) per doppia ammonizione st 34′ e 45′.