Sabato c'è Napoli-Inter, ecco le probabili formazioni e dove vedere il match

Terminata la terza giornata di Champions, Napoli e Inter già si apprestano a preparare il match che le vedrà protagoniste sabato 25 alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo la corsa a due verso lo scudetto, che ha caratterizzato tutto lo scorso campionato, le due compagini sono pronte a regalarci un altra volta una partita da vivere tutta d'un fiato. Il Napoli padrone di casa che viene da un periodo non del tutto positivo condito da 4 sconfitte nelle ultime 7, l'ultima per 6 a 2 contro il PSV in Olanda. L'Inter invece non perde da più di un mese, l'ultima sconfitta è avvenuta in quel rocambolesco 4-3 a Torino contro la Juventus in una delle più belle partite viste finora in campionato per gol e spettacolo.

I due migliori attacchi a confronto in un match che però finisce spesso senza vinti ne vincitori.

I nerazzurri sono a caccia dell'ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e dopo lo sgambetto alla Roma di Gasperini provano il colpaccio anche al Napoli dell'ex Antonio Conte. Senza dubbio però, il risultato più frequente quando Napoli ed Inter si affrontano è il pareggio: 3 pareggi negli ultimi tre incontri, tutti terminati per 1-1. L'ultimo fu quello dello scorso primo marzo quando ad una prodezza di Dimarco rispose nei minuti finali Billing che regalò ai partenopei un pareggio fondamentale in vista del rush finale verso il titolo. Leggendo qualche altra statistica possiamo anche notare come le due squadre sono in cima alla classifica di reti segnate, 18 per l'Inter e 12 per il Napoli.

Probabili formazioni e dove vedere il match

Nel Napoli Meret dovrebbe essere preferito a Milinkovic-Savic in porta, mentre Gilmour prenderà il posto dell’infortunato Lobotka davanti alla difesa. Il principale dubbio di Conte riguarda Hojlund, non al meglio della condizione: se non dovesse farcela, sarà Lucca (espulso nell'ultima partita di Champions) a guidare l’attacco. Tra i nerazzurri tornano titolari Acerbi, Barella e Mkhitaryan, risparmiati nella trasferta in Belgio. Dal primo minuto anche Akanji e Dimarco, entrati solo nella ripresa a Bruxelles. In attacco spazio al tandem Bonny-Lautaro, con Pio Esposito in panchina e Thuram atteso per il ritorno ai primi di novembre.

Napoli (4-1-4-1):

Meret; Di Lorenzo; Beukema; Buongiorno; Spinazzola; Gilmour; Politano; De Bruyne; Anguissa; McTominay; Lucca.

Inter (3-5-2):

Sommer; Akanji; Acerbi; Bastoni; Dumfries; Barella; Calhanoglu; Mkhitaryan; Dimarco; Bonny; Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Napoli-Inter si potrà vedere su DAZN tramite l’app disponibile per smart TV, ma anche su console e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L’app di DAZN si può scaricare anche su smartphone e tablet, mentre da computer basta collegarsi al sito ufficiale e accedere con la propria e-mail e password. La partita sarà trasmessa anche su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Sicurezza e ordine pubblico, ecco alcune misure adottate in vista del match di domani

Per la partita tra Napoli e Inter sono state decise diverse misure di sicurezza a causa della forte rivalità tra le due tifoserie. La Prefettura di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per evitare tensioni e problemi di ordine pubblico. La Questura, insieme al Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha rafforzato i controlli in città e attorno allo stadio Diego Armando Maradona. Nelle ore precedenti alla gara verranno chiuse al traffico alcune strade vicino all’impianto e sarà vietata la sosta dei veicoli, con rimozione forzata per chi non rispetta le regole. Inoltre, nelle aree intorno allo stadio non sarà possibile vendere bevande in bottiglie di vetro, lattine o contenitori rigidi, ma solo in bicchieri di plastica o carta, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità durante l’evento.