Italia ai play off? Ecco il destino che spetterà agli azzurri ed i possibili scenari per l'accesso ai Mondiali

L'Italia di mister Gattuso fa 3 su 3 battendo anche l'Estonia a Tallin mantenendo il secondo posto dietro la Norvegia. Nel freddo della capitale estone, gli azzurri vincono 3 a 1 con reti dei tre attaccanti: Kean (uscito poco dopo il gol per infortunio), Retegui ed il primo gol con la maglia azzurra di Francesco Esposito. Ininfluente la rete di Sappinen al 76' su papera di Donnarumma che ha sancito il risultato finale. Nella giornata di Sabato si è disputata anche l'altra sfida del girone tra Norvegia ed Israele, terminata con un netto 5 a 0 in favore dei padroni di casa.

Per tenere accese le speranze dell’Italia di puntare al primo posto del girone, sarebbe stato necessario che la Norvegia pareggiasse o perdesse contro Israele. Così non è stato. Con questo successo, la Norvegia sale in vetta al girone con 18 punti in 6 partite. L’Italia segue a quota 12, ma con una gara in meno disputata (5 partite). Sebbene la qualificazione ai Mondiali non sia ancora matematica per i norvegesi, a loro basterà ottenere almeno 4 punti nelle ultime due sfide, contro Estonia e Italia.

Gli Azzurri hanno ancora tre partite da giocare, per un totale di 9 punti in palio. Per mantenere viva la speranza di qualificazione diretta, servirebbe una sorprendente frenata della Norvegia contro l’Estonia — un pareggio o una sconfitta — e contemporaneamente due vittorie dell’Italia nelle prossime gare. In questo scenario, tutto si deciderebbe nello scontro diretto del 16 novembre a San Siro, contro la Norvegia. Tuttavia, in caso di arrivo a pari punti, varrà la differenza reti complessiva: al momento la Norvegia è largamente avanti con un +26, mentre l’Italia è ferma a +7 — un margine difficilmente recuperabile.

Italia ai play off: ecco le probabili avversarie degli azzurri.

Gli ultimi 4 posti per accedere al mondiale verranno decisi tramite i play off, vediamo un po come funzionano. Si sfideranno le 12 seconde classificate e le 4 migliori di Nations League non qualificate. Le ultime quattro qualificazioni ai Mondiali verranno decise tramite i playoff, che coinvolgeranno 16 squadre. Al momento sono in vantaggio per accedervi: Scozia (girone C), Ucraina (D), Italia (I), Macedonia del Nord (J), Polonia (G), Bosnia-Erzegovina (H) e Repubblica Ceca (L).

Negli altri gironi, la lotta per un posto è ancora apertissima, con sfide decisive come Slovacchia–Irlanda del Nord (A), Svezia–Kosovo (B), Turchia–Georgia (E), Ungheria–Armenia (F) e Serbia–Albania (K).

A queste seconde classificate si aggiungeranno quattro squadre ripescate tramite la Nations League, che non sono riuscite a qualificarsi direttamente. Attualmente, queste sarebbero Galles, Romania, Irlanda del Nord e Moldova. Tuttavia, se la Svezia dovesse mancare la qualificazione diretta, potrebbe subentrare tra le ripescate e diventare subito una rivale temibile nel sorteggio. Le 16 squadre dei playoff saranno suddivise in quattro fasce da quattro, in base al ranking FIFA. L’Italia sarà testa di serie, insieme a Turchia, Ucraina e (al momento) Svezia. Il percorso degli Azzurri, stando alla situazione attuale, inizierà il 26 marzo 2026 contro una tra Galles, Romania, Irlanda del Nord o Moldova. Le vincitrici di queste semifinali playoff si affronteranno poi in finale, il 31 marzo, su campo neutro. In quel secondo e decisivo match, l’Italia potrebbe trovarsi di fronte un avversario ben più impegnativo: dalla Scozia alla Slovacchia, passando per Ungheria, Polonia, Serbia, o, ancora una volta, la Svezia.

Domani sera la partita Italia-Israele alle 20:45 allo stadio Blue Energy di Udine. Allerta sicurezza al massimo con centinaia di forze dell'ordine che presidieranno dentro e fuori lo stadio per mantenere la situazione sotto controllo. Italia che dovrebbe scendere in campo con gli stessi titolari di sabato scorso con il solo cambio di Kean che era uscito infortunato dopo il gol. Al suo posto Esposito che cercherà di ripetersi anche in quel di Udine.