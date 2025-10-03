Primavera 1, Napoli–Roma: azzurri in crisi, i giallorossi cercano conferme

Domenica 5 ottobre alle ore 13 all’Arena Giuseppe Piccolo, il Napoli di mister Rocco ospita la Roma.

I partenopei dopo essere partiti bene all’esordio stagionale contro il Cagliari, non sono riusciti a smuovere la loro classifica, diciannovesimo posto insieme a Torino e Cremonese a 3 punti.

Gli azzurrini non stanno vivendo sicuramente un buon periodo, nelle ultime 5 partite infatti non hanno raccolto neanche un punto. 5 sconfitte su 5, l’ultima in casa del Cesena per un netto 3-0.

Il mister Rocco cercherà di far ritrovare la tranquillità e la serenità mentale giusta ai suoi ragazzi per affrontare al meglio la sfida contro i giallorossi.

Per i giallorossi non c'è tempo per guardarsi alle spalle, ma bisogna continuare a dare seguito alla buona prova in casa contro il Frosinone, battuto 1-0 grazie al gol di Della Rocca, ma soprattutto grazie alle prestazioni monumentali di Bah e Lulli.

Il primo una vera e propria diga del centrocampo giallorosso, sempre al posto giusto e al momento giusto, mostrando a tutti le sue doti fisiche ma soprattutto le sue qualità tecniche, il secondo invece la freccia di questa Roma, molto propositivo in attacco e molto attento difensivamente, tanto da realizzare l'assist per il gol decisivo di Della Rocca.

La Roma adesso ha bisogno di ritrovare continuità nella trasferta di Napoli per stanziarsi nelle posizioni alte della classifica.

Un’occasione da sfruttare, almeno sulla carta, per i ragazzi di Guidi.

Probabili Formazioni

Napoli (4-3-3): Pugliese, Eletto, Gambardella, De Luca, Garofalo, De Chiara, Prisco, De Martino, Olivieri, Borriello, Nardozi.

Allenatore: Rocco

Roma (3-4-2-1): De Marzi, Terlizzi, Seck, Nardin, Lulli, Romano, Bah, Litti, Della Rocca,Scacchi, Paratici.

Allenatore: Guidi

Dove vederla in tv e streaming

La partita della 7° giornata del Campionato Primavera tra il Napoli e la Roma, in programma domenica 5 ottobre alle 13 all'Arena Giuseppe Piccolo, sarà visibile in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in diretta streaming su app e sito di Sportitalia.