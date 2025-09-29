Primavera 1: alla Roma basta Della Rocca, il Frosinone cade al Di Bartolomei

La Roma a caccia di riscatto dopo la sconfitta con la Fiorentina si presenta al derby del Di Bartolomei con voglia e grinta.

La squadra di Federico Guidi scende in campo con un 3-4-2-1: De Marzi tra i pali, Mirra, Seck e Nardin a comporre il trio difensivo. In mediana Di Nunzio e Romano, con Lulli e Marchetti sugli esterni. Sulla trequarti ad agire alle spalle di Arena i giallorossi schierano Della Rocca e Bah.

Di risposta il Frosinone si presenta a Trigoria con la voglia di proseguire il cammino positivo e mister Marini propone un 4-4-2 compatto: a difesa della porta di Minicangeli il quartetto composto da Luchetti, Pelosi, Obleach e Ndoye, con Schietroma, Ceesay, Toci e Befani a supporto del tandem offensivo formato da Cichero e Colley.

Il racconto della partita

A farla da padrone sin dal primo tempo è senza dubbio la Roma che, già dai primi minuti, trova la sua arma migliore in Lulli, migliore in campo dei giallorossi. L'esterno classe 2007 sfrutta la sua velocità e la sua tecnica per puntare in maniera sistematica Ndoye, facendolo ammonire dopo soli 28 minuti dall'inizio della gara.

E il vantaggio dei giallorossi nasce proprio dai piedi del numero 27: Bah conduce per 40 mettri, apre per Lulli che in agilità brucia Ndoye e crossa al centro un pallone su cui si lancia Della Rocca. Il numero 7 capitolino impatta di testa il pallone e porta in vantaggio la squadra di Guidi alla mezz'ora.

Il primo tempo si chiude con un'occasione di pareggio per il Frosinone: Befani trova lo spazio per crossare, al centro dell'area piccola si stacca Colley che però di testa spedisce il pallone fra le braccia di De Marzi.

Il secondo tempo continua sulla stessa onda del primo: a fare la partita è sempre la squadra di Federico Guidi, che già dopo 2 minuti dalla ripresa sfiora il doppio vantaggio da una mischia in area di rigore, con un colpo di testa di Nardin che viene ribattuto dalla difesa gialloblù.

I capitolini sfiorano per altre due volte la rete: dapprima con Arena che, trovato in area da Di Nunzio, spedisce il pallone di poco sopra la traversa con un destro di controbalzo; successivamente trova la via del gol con Marchetti, pescato da Della Rocca, ma l'urlo di gioia del numero 2 giallorosso viene strozzato dalla chiamata della posizione di fuorigioco.

Per la squadra di Marini la prima vera occasione capita sui piedi del neo-entrato Majdenic che, dopo uno scambio al limite con Cichero, di destro prova a piazzare il pallone e sfiora il palo alla sinistra di De Marzi.

Sul tramonto della partita ennesima occasione giallorossa: il solito straripante Lulli, crossa in area trovando Forte, all'esordio con la maglia della Roma. Il numero 70 si coordina e in semirovesciata colpisce il pallone, trovando però la pronta risposta di Minicangeli.

La squadra di Guidi deve però soffrire per l'ultima volta, al minuto 95', quando Obleach da calcio d'angolo riesce a svettare di testa e a colpire verso la porta: De Marzi si supera e salva il risultato.



Giallorossi che tornano al successo, portandosi al 7° posto in classifica a quota 10 punti. Resta a 8 punti il Frosinone, che alla prossima giornata affronterà in casa il Cesena, mentre i giallorossi saranno ospiti del Napoli ultimo in classifica.

Il tabellino della partita

Roma (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Di Nunzio (71′ Scacchi), Romano (71′ Arduini), Marchetti (66′ Litti); Bah, Della Rocca (66′ Forte); Arena. All.: Guidi.

Frosinone (4-4-2): Minicangeli; Luchetti (71′ Lohmatov), Pelosi, Obleac, Ndoye; Schietroma (71′ Jobe), Ceesay (71′ Majdenic), Toci (77′ Molignano), Befani (80′ Vaccà); Cichero, Colley. All.: Mariani.

Ammonizioni: Ndoye (F) 26' p.t.; Di Nunzio (R) 11' s.t.; Mirra (R) 29' s.t.; Litti (R) 45+6' s.t..



