Primavera 1, Roma-Frosinone: giallorossi a caccia di riscatto nel derby laziale

Lunedì 29 settembre alle ore 16:30 al Campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria, la Roma affronterà il Frosinone nella 6° giornata di campionato Primavera 1.

La squadra di Federico Guidi sin qui ha totalizzato 7 punti in 5 giornate, raccogliendo 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

I giallorossi reduci dalla sfortunata sfida in trasferta contro il Genoa, persa per 1-0, hanno voglia di rivalsa e proveranno a conquistare i 3 punti di fronte al proprio pubblico.

Contro il Genoa si è vista una Roma solida e determinata, ma non incisiva come avrebbe voluto. Tanta presenza e sostanza, ma poca finalizzazione.

La Roma passa in svantaggio al 38’ minuto a seguito di un calcio di punizione ben orchestrato dal Genoa, Stomeo compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Zulevic, ma sulla respinta Klisys è il più reattivo di tutti e insacca.

Nel secondo tempo la Roma prova a rimettere in piedi la partita ma non riesce a concretizzare al meglio le azioni prodotte.

Per la squadra ciociara invece sono 8 i punti totalizzati fin qui, derivati da 2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta.

La squadra gialloblù è partita fortissimo in questo avvio di stagione conquistando 2 vittorie nelle prime 2 giornate, andando poi a calare nelle successive 3.

Nella scorsa giornata di campionato il Frosinone ha affrontato in trasferta il Milan.

Passati in vantaggio al 23’ minuto con Colley, la squadra gialloblù ha gestito bene la partita mettendo in difficoltà il Milan, che ha faticato a trovare il ritmo e ha creato poche occasioni, ma è riuscito ad agguantare il pareggio su calcio di rigore con Scotti al 95’.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): De Marzi, Seck, Mirra, Nardin, Lulli, Bah, Romano, Litti, Scacchi, Della Rocca, Paratici.

Allenatore: Federico Guidi

Frosinone (4-4-2): Minicangeli, Luchetti; Obleac, Pelosi, Lohmatov, Befani, Ceesay, Majdenic, Toci, Colley, Cichero.

Allenatore: Giancarlo Marini

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La gara tra Roma e Frosinone sarà visibile in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in diretta streaming su app e sito di Sportitalia.