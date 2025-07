Il cielo ha il suo numero 20: il mondo del calcio piange Diogo Jota

Oggi non conta la maglia, il tifo, la passione. Non esistono derby, rivalità o scontri. Non c'è odio o rancore. Oggi non esistono squadre, partite, trofei o altre cose. Oggi il calcio non indossa il solito abito colorato, pieno di emozioni, ma indossa un vestito completamente nero, a lutto.

Nella notte tra il 2 e il 3 luglio si è spento, a causa di un incidente stradale avvenuto a Cernadilla, in Spagna, l'attaccante del Liverpool Diogo Jota insieme a suo fratello André. I due, a bordo di una Lamborghini Urus, avrebbero perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico e sarebbero finiti fuori strada.

Stando al parere dei medici, entrambi sarebbero morti sul colpo.

Chi erano Diogo e André

Il calciatore del Liverpool, nato a Porto nel 1996, era uno dei migliori calciatori degli ultimi anni dei Reds. Dal 2017 in Inghilterra, si era sposato con la sua compagna Rute Cardoso circa 10 giorni fa e da 7 mesi era diventato papà per la terza volta.

André, quattro anni più giovane di Diogo e anche lui calciatore, militava nel Penafiel, nella seconda lega portoghese. Al momento dell'incidente viaggiava sul sedile del passeggero, anche per lui l'impatto è stato fatale.

La carriera di Diogo: gli inizi al Paços Ferreira

La carriera calcistica di Diogo Jota inizia nelle giovanili del Gondomar e, nel 2013, si sposta al Paços Ferreira. Dopo due anni in primavera, viene promosso in prima squadra dove, in due anni, colleziona 41 presenze e 15 gol con la squadra portoghese e si mette in luce nel ruolo di trequartista.

Il periodo no: tra Atletico e Porto

Nel 2016 Diogo Jota viene acquistato dall'Atletico Madrid per 7 milioni di euro e viene immediatamente girato in prestito al Porto, dove diventa compagno di squadra con suo fratello André. Con i lusitani mette a referto 27 presenze e 8 gol, di cui una tripletta all'esordio con il Nacional e un gol in Champions League al Leicester. Tornato dal prestito, i Colchoneros decidono di non credere in lui, ponendo così fine all'esperienza spagnola del classe '96 che, con la maglia biancorossa, non scende mai in campo.

L'exploit definitivo: il passaggio ai Wolves

All'inizio della stagione 2017-2018 l'Atletico Madrid cede Diogo Jota in prestito con diritto di riscatto al Wolverhampton, in Championship. Con la maglia dei "lupi" il portoghese mette a segno 17 reti in 44 partite di campionato, contribuendo al ritorno in Premier League della squadra.

A fine stagione, i Wolves decidono di riscattarlo e di puntare su di lui, e il classe '96 non tradisce la fiducia degli inglesi: 131 presenze e 44 gol in tutte le competizioni, diventando anche il primo giocatore dei "lupi" a segnare una tripletta in Premier League, il 19 gennaio 2019 contro il Leicester.

Ad illuminare Anfield: Diogo a Liverpool

Nel settembre del 2020 Diogo Jota si trasferisce a Liverpool per 45 milioni di euro. Da riserva si guadagna il suo spazio e chiude la prima stagione con 30 presenze, 13 gol e 1 assist.

La seconda stagione coi Reds è molto prolifica per il ragazzo di Porto che realizza 15 reti in campionato, in una stagione in cui il Liverpool perde di un punto la Premier League, perde la Champions League in finale e vince la FA Cup e la EFL Cup.

Le due stagioni successive sono marcate dai molteplici infortuni accusati da Diogo che, tra problemi muscolari e infortuni vari, non riesce a trovare spazio nella squadra e fa fatica a tornare al suo livello.

Superati i problemi, nella stagione 2024/2025 il lusitano si rimette all'interno delle rotazioni del Liverpool di Slot che, grazie anche ad alcuni gol pesanti come quello nel derby del Merseyside valso l'1-0 finale contro l'Everton, vince la Premier League numero 20 della sua storia.

Quando la Nazionale chiama, Diogo risponde

Non solo club: anche con la maglia del Portogallo Diogo Jota è stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni.

Dal suo debutto nel 2019, in nazionale ha collezionato 49 partite e 14 gol, vincendo per due volte la Nations League: la prima nel 2018-2019 e l'ultima l'8 giugno 2025, dove i lusitani hanno battuto in finale la Spagna ai calci di rigore.

Le reazioni del mondo del calcio

All'apprensione della notizia, il mondo del calcio si è scosso. I tifosi hanno iniziato da subito a portare fiori, sciarpe e magliette davanti ad Anfield, e sui social sono piovuti messaggi di cordoglio da parte di calciatori, allenatori e dirigenti. Uno dei primi è stato Cristiano Ronaldo, compagno di nazionale di Diogo, accompagnato da Klopp, Nunez e tanti altri compagni del Liverpool.

All'interno di quasi tutti i messaggi di cordoglio regna l'incredulità per una notizia così drammatica e la tristezza per la crudeltà della vita che, dieci giorni fa, vedeva la famiglia di Diogo Jota in festa per il matrimonio e ora si ritrova a piangere due figli.

La scelta del Liverpool: il ritiro del numero 20

Nella giornata di oggi, nel comunicato ufficiale di cordoglio del Liverpool, i Reds hanno annunciato una mossa che in molti si sarebbero aspettati.

Il numero 20, numero indossato da Diogo Jota, verrà immediatamente ritirato in sua memoria.