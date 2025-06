L'Italia vince la prima gara di qualificazione e si congeda dal tecnico Luciano Spallett

Lunedì (9), la Nazionale italiana ha affrontato la Moldavia allo Stadio Città del Tricolore e ha vinto la sua prima qualificazione ai Mondiali per 2-0. Raspadori e Cambiaso hanno assicurato la vittoria agli Azzurri nel secondo turno di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Venerdì scorso (6), l'esordio dell'Italia nell'attuale ciclo si era concluso con una sconfitta per 3-1 contro la Norvegia, risultato che era costato il posto al tecnico Luciano Spalletti, licenziato dopo la partita, ma ancora alla guida della squadra contro la Moldavia. Con la vittoria di oggi, l'Italia si trova al terzo posto del Gruppo I con tre punti. La Moldavia, invece, è in fondo al gruppo e non ha ancora segnato.

Spalletti ha preso in mano la Nazionale nel settembre 2023 e l'ha guidata in 24 partite, con 14 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. Dal suo esordio, gli azzurri sono stati eliminati agli ultimi 16 del Campionato Europeo e ai quarti di finale della Nations League 2025.

Primo tempo spaventoso per gli italiani

Bisognosa di vincere per cambiare la rotta della squadra nelle qualificazioni e riguadagnare il posto nella zona di qualificazione, l'Italia è stata colta di sorpresa quando si è trovata in svantaggio sul tabellone. All'8° minuto, Reabciuk ha crossato in area e il colpo di testa di Nicolaescu è stato deviato in rete. Il tiro è stato annullato per fuorigioco.

Verso la fine del primo tempo, Raspadori ha dato un po' di sollievo ai tifosi italiani e si è portato in vantaggio. Dopo un cross di Tonali, il centrocampista Ionita ci ha messo la testa, lasciando a Raspadori la possibilità di concludere forte in porta.

Per confermare la prima vittoria nelle qualificazioni

Nel secondo tempo, Cambiaso ha portato in vantaggio gli Azzurri dopo soli quattro minuti, su cross di Orsolini dalla fascia destra. Il pallone ha superato tutti gli avversari in area di rigore ed è stato il difensore a concludere sotto le gambe del portiere.

Guarda questa foto su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Sequenza delle squadre

La Nazionale italiana tornerà a giocare solo il 5 settembre, contro l'Estonia allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle 15.45. Lo stesso giorno e alla stessa ora, la Moldavia affronterà Israele in casa allo Stadio Zimbru.