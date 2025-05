Chelsea, campione della Conference League 2024/25

Il Chelsea ha vinto la prima UEFA Europa Conference League della sua storia, battendo per 4-1 il Betis di Siviglia nella finale polacca.

Stappa la gara Abde dopo una decina di minuti scarsi, con una rasoiata ad incrociare che batte Jorgensen. I Blues sono completamente inesistenti nella prima frazione, in cui gli spagnoli hanno avuto almeno un’altra occasione nitida per rendere più pesante il passivo. Ma la qualità esce, e dai piedi di Cole Palmer nascono due assist in appena 300 secondi. Il primo è un bellissimo traversone dalla trequarti, col pallone che trova la rete grazie all’incornata vincente di Enzo Fernandez; il secondo è per Nicolas Jackson, che ad un paio di metri dalla porta insacca con un colpo di petto, che però basta a battere Adrian. Il Betis subisce il colpo e non riesce più a trovare occasioni importanti, così, nei minuti finali, ci pensano Sancho prima e Caicedo poi a portare il match sul 4-1 e chiudere l’incontro.

Con la vittoria di ieri, il Chelsea è la prima squadra nella storia del calcio ad aver vinto tutte e 5 le competizioni UEFA, nonché tutti i trofei disponibili per una compagine inglese.

Nonostante la sconfitta, il progetto della formazione spagnola si è rivelato una grande realtà, dopo una grande stagione disputata sia in campionato (terminato al sesto posto, valevole per la qualificazione diretta alla prossima Europa League) che nella competizione europea.