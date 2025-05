L'anno delle outsider, ricapitoliamo insieme le vittorie inaspettate di questa stagione

Solitamente siamo abituati, a fine stagione, di vedere trionfare le solite grandi squadre: Manchester City, Juventus, Liverpool e così via. Bene, alcune di queste sì sono rimaste soddisfatte della propria stagione e magari hanno anche alzato qualche trofeo (vedi il Liverpool che ha vinto il campionato inglese) ma non è stato così in ogni competizione. Partiamo dall'Italia, che oltre a riveder trionfare il Napoli per la seconda volta in tre anni realizzando un sogno per il popolo partenopeo, c'è stata un'altra squadra che ha regalato una gran stagione ai propri tifosi. Stiamo parlando del Bologna, neo vincitore della Coppa Italia.

I rossoblù, allenati da Vincenzo Italiano, non vincevano un trofeo da ben 51 anni quando vinsero sempre la coppa Italia nel 1974 battendo il Palermo. Traguardo incredibile che battezza un percorso di crescita importante per gli emiliani che già lo scorso anno riuscirono nell'impresa di qualificarsi per la Champions League e che, con la vittoria della coppa nazionale, il prossimo anno giocheranno insieme alla Roma l'Europa League. Obiettivo di vincere un trofeo raggiunto anche dalla dedizione del proprio allenatore Vincenzo Italiano che veniva da 3 finali perse con la Fiorentina e che finalmente è riuscito a gioire come si deve.

Andando invece in Inghilterra, ci sono diverse bellissime realtà da raccontare. La prima su tutte è quella del Crystal Palace, squadra del sud di Londra che non aveva mai vinto un trofeo nella propria storia e che quest'anno è riuscita in quest'obiettivo. I londinesi infatti, hanno battuto il City di Guardiola nella finale di FA Cup a Wembley trionfando nella coppa nazionale. Rimanendo in quel di Londra c'è un'altra bellissima realtà da raccontare, di un club prestigioso che però non alzava un trofeo da ben 17 anni e che quest'anno nonostante una pessima stagione è riuscito ad aggiudicarsi l'Europa League.

Stiamo parlando del Tottenham, che con la vittoria del trofeo tanto ambito potrà giocare la prossima Champions League potendo segnare un punto di svolta considerando le difficoltà degli ultimi anni. Gli occhi del mondo oltre che sulla squadra in se, sono finiti sul capitano Son che con la vittoria della coppa ha così spezzato un tabù vincendo il primo titolo di club in carriera.

Son, che aveva perso varie finali con i suoi tra cui quella di Champions del 2019 contro il Liverpool, ha coronato la sua splendida carriera condita di valanghe di gol con una bella coppa. se si parla di Son non si può lasciare fuori Harry Kane, storico giocatore degli ultimi anni del Tottenham e capitano della nazionale inglese che però finora non aveva mai vinto nessun titolo in carriera. Egli ha lasciato il club londinese due anni fa trasferendosi in baviera con il Bayern Monaco con cui quest'anno ha vinto il campionato.

Newcastle campione con un tocco italiano

Pensate tifare una squadra storica del campionato della vostra nazione e non vederla alzare un trofeo per ben 70 anni. Questo è proprio ciò che è successo al Newcastle che il 16 Marzo ha vinto l'EFL Cup contro il Liverpool spezzando questa maledizione. Le reti di Dan Burn e Alexander Isak hanno annientato il Liverpool, a nulla è servita la rete di Salah che ha accorciato le distanze.

Protagonista dei bianconeri l'italiano Tonali, diventato ormai un cardine del centrocampo della sua squadra. Oltre a questo successo, il Newcastle ha ottenuto il quinto posto in Premier League qualificandosi per la seconda volta in tre anni in Champions.

Torniamo ora in Germania dove un altra outsider ha trionfato nella competizione nazionale: lo Stoccarda. 3 giorni fa infatti lo Stoccarda ha battuto per 4 a 2 l'Arminia Bielefeld nella finale di DFB-Pokal. Il club tedesco, oltre ad un ottimo piazzamento in campionato, rialza un trofeo dopo diversi anni dato che l'ultimo trionfo fu nel 2007.

Grandi meriti vanno anche all'Arminia Bielefeld, club di terza divisione tedesca che per raggiungere la finale ha battuto ben 4 squadre di Bundesliga tra cui il Bayern Leverkusen. Questi risultati hanno segnato un anno memorabile per l'Arminia Bielefeld, che ha dimostrato resilienza e determinazione nel raggiungere traguardi significativi.