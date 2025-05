L'allenatore del NapoliAntonio Conte è vicino a vincere il suo sesto scudetto con quattro squadre diverse e il quinto in sei stagioni nella sua patria. Questo segue le vittorie alla Juventus, al Chelsea e all'Inter. Attualmente la squadra del sud Italia ha un punto di vantaggio sull'Inter (79-78 punti) con una partita in meno in Serie A.

La partita rimanente dei partenopei è in casa contro il Cagliari. Gli uomini di Conte li hanno già battuti. Alla quarta giornata, un clamoroso 0-4, con reti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. Gli isolani sono in fondo alla classifica, al 14° posto, ma senza rischio di retrocessione, quindi la posta in gioco è solo l'orgoglio.

Va ricordato che Conte è arrivato al Napoli in questa stagione dopo la parentesi al Tottenham, dove è arrivato nel novembre 2021 e ha lasciato dopo meno di due anni (giugno 2023) perché si è sottoposto a un'operazione di rimozione della cistifellea. Va inoltre ricordato che nella finestra di trasferimento invernale ha perso il suo giocatore più influente, Khvicha Kvaratskhelia, per passare al PSG.

Ecco le tre precedenti squadre in cui Antonio Conte è stato campione del mondo:

Dopo i suoi periodi di successo alla guida di Bari e Siena, che ha portato dalla seconda divisione alla massima serie rispettivamente nel 2008-09 e nel 2010-11, Antonio Conte è stato alla guida della Juventus. Antonio Conte è stato incaricato di guidare il nuovo regno della vechia signora in Italia, che non vinceva lo scudetto dalla stagione 2002-03, in quanto è stato lui a vincere i primi tre dei nove campionati della Juventus tra il 2011-12 e il 2019-20.

Conte è rimasto per tre anni a Torino come allenatore, dove è stato giocatore dal 1991 al 2004. Il primo dei tre scudetti è stato vinto da imbattuto, mentre il terzo è stato impeccabile con un record di punti tra le cinque grandi del campionato, chiudendo la campagna con 102 punti frutto di 33 vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

L'ex allenatore della Juventus Antonio Conte / Foto: Getty Images

Il Chelsea

Finora la sua unica esperienza fuori dall'Italia. Dopo due anni con la Nazionale italiana, con la quale ha partecipato a Euro 2016, dove ha raggiunto i quarti di finale dopo aver battuto la Spagna negli ultimi 16 e perso ai rigori contro l'Italia, Antonio Conte ha assunto il ruolo di allenatore dei Blues. Nella sua prima stagione si è laureato campione della Premier League dopo 30 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ha lasciato il Tottenham di Harry Kane a sette punti di distanza.

La seconda stagione non è stata altrettanto positiva, visto che alla fine dei 38 turni si trovava al 5° posto, fuori dalla Champions League, e a 30 punti (70-100) dai campioni del Manchester City. Tuttavia, ha vinto la FA Cup contro il Manchester United di José Mourinho. La vittoria è stata per 1-0, con gol di Eden Hazard.

Conte durante la sua permanenza in Premier League / Foto: Chelsea

Inter Milano

Dopo un anno sabbatico, il 2018-19, Antonio Conte arriva all'Inter per sostituire Luciano Spalletti. Nella stagione 2019-20 è arrivato a un soffio dal diventare di nuovo campione del campionato nella sua prima stagione in carica. Tuttavia, l'Inter ha perso un punto (82-83) rispetto ai campioni della Juventus.

Nella campagna successiva, 2020-21, lo scudetto non sfugge ai nerazzurri, che non vincevano la Serie A dall'era Mourinho (2009-10). Hanno totalizzato 91 punti, 12 in più del Milan (79), arrivato secondo. Il risultato è frutto di 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Antonio Conte con i colori nerazzurri / Foto: EFE

Le parole di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Parma (0-0) dello scorso weekend

"Siamo vicini all'obiettivo, ma dobbiamo fare l'ultimo passo. Cercheremo di farlo con i nostri tifosi al Maradona. Il campionato è stato molto combattuto e siamo felici di aver raggiunto il nostro obiettivo di arrivare fino in fondo.

Siamo stati a lungo in testa alla classifica, nonostante un anno che ha presentato diverse difficoltà ed emergenze. Non ci siamo mai lamentati e abbiamo puntato sui nostri punti di forza.

So bene che possiamo scrivere qualcosa di storico per Napoli, per una città che è speciale e diversa da tante altre. Spero di vincere questo campionato per amore dei tifosi e per questo gruppo straordinario. Sarebbe bellissimo e anche meritato per il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme.

Se dovesse arrivare questo successo, mi premierebbe per il tanto impegno e la dedizione quotidiana. Ho fiducia in tutti, nei ragazzi, nello staff, nel pubblico. Potremmo raggiungere qualcosa di straordinario anche grazie alla passione e alla grinta del popolo azzurro", ha concluso Conte.

