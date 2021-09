Calcio Italiano: Frena l'Inter, volano Milan e Roma

Altra giornata calcistica e terza di Serie A e B. Dopo gli anticipi di ieri chiusi con la Fiorentina corsara a Bergamo. frenata dell'Inter: i campioni d'Italia si fermano e sbattono contro una Sampdoria coriacea 2-2, in attesa del Real. Genoa 3-2 sul Cagliari e sconfitta pesante per la squadra sarda che aveva visto la vittoria più vicina di quello che sembrava.

Vittoria dell'Udinese 1-0 contro lo Spezia e del Torino 4-0 alla Salernitana di Ribery. Ma la notizia è il Milan: Leao e Ibra battono la Lazio e il Diavolo vede una classifica che fa sognare i tifosi e i colori rossoneri. Per la Lazio, stop pesante in uno scontro diretto per le ambizioni. Vittoria della Roma 2-1 al Sassuolo e Mou dimostra di stare davvero lavorando bene.

In Serie B, prima vittoria per il Cosenza che batte 2-1 nello scontro salvezza il Vicenza. 2-0 della Cremonese sul Cittadella e ambizioni dei lombardi che sembrano fondate. 4-0 del Parma sul Pordenone che perde l'ennesima partita dopo la Spal.

Femminile che vede Inter e Juventus perfette: bianconere con 3 gol al Verona con doppio Girelli e Cernoia. Inter che travolge 4-1 l'Empoli, mentre Fiorentina alla terza sconfitta consecutiva e Napoli vittorioso 1-0 sulla Viola.