 La Juve batte 2-1 l'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia

Nella semifinale d’andata di Coppa Italia, la Juventus batte in rimonta l’Inter per 2-1. I neroazzurri passano in vantaggio dopo appena 9' con Lautaro, ma per due pasticci difensivi si fanno prima raggiungere e poi superare da una doppietta di Ronaldo. Nel secondo tempo i bianconeri si difendono e prima un super Buffon e poiu una bella chiusura di Demiral negano il pareggio agli uomini di Conte.

Ritorno in programma per settimana prossima con la Juventus che può contare sui due gol segnati in trasferta, invece Conte recupera gli squalificati Hakimi e Lukaku ma non avrà Vidal e Sanchez.

LA PARTITA

In avvio di match ritmi bassi con le due squadre che si studiano in zona mediana e in attesa che si liberino gli spazi. L'Inter però trova il vantaggio al 9': lancio in contropiede per Sanchez che controlla, aspetta l'arrivo a destra di Barella e mette palla al centro per Lautaro che di destro anticipa de Ligt e infila Buffon.

La Juve prende in mano il comando delle operazioni con l'Inter a protezione della propria trequarti. Al 26' la gara nuovamente cambia quando Calvarese viene chiamato dal Var Irrati dopo aver rivisto un fallo di Young in area ai danni di Cuadrado ed assegna il rigore. Sul dischetto va Cristiano Ronaldo che di botta potente e centrale spiazza Handanovic. 1-1 a San Siro!

La partita cambia con i bianconeri in fiducia ed al 35' passano in vantaggio: incomprensione (o forse è meglio dire errore) sulla trequarti tra Bastoni e Handanovic uscito fuori area: Cristiano Ronaldo è più lesto del portiere che s'invola sulla sinistra e con un preciso diagonale infila in rete il gol del 2-1 per gli ospiti.

Nel secondo tempo l'Inter prova a reagire sfiora il 2-2 al 56': sugli sviluppi di una palla persa da Bentancur sulla trequarti, Sanchez dal limite dell'area libera il destro su cui si oppone Demiral quasi sulla linea. Al 69' altra occasione per i neroazzurri con Darmian, ma la sua conclusione trova la grande risposta di Buffon.

Nel finale della gara la Juventus difende il vantaggio con l'Inter che alza la pressione. Gli uomini di Pirlo però riescono a controllare e portare a casa un successo importante. Appuntamento per il ritorno a Torino martedì prossimo.