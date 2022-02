La Juventus è Vlahovic: 2-1 al Sassuolo

Juventus per continuare la scia positiva che il mercato di gennaio ha offerto e la partita con il Verona confermato, ma il Sassuolo tenta impresa per la seconda volta allo Stadium. Due squadre che vengono a questa sfida con umori opposti, ma con la Fiorentina che aspetta la vincente. Juventus che conferma i nuovi e Dybala, mentre il Sassuolo sfrutta Raspadori e Scamacca che non ci saranno con la Roma e il rientrante Traorè.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo a due volti nettamente: primi minuti solo Juve in campo e al 4' Alex Sandro sgroppa alla sua maniera, McKennie tenta la conclusione e la palla, ribattuta dalla difesa neroverde, finisce a Dybala che trova il gol preciso del vantaggio. Da questo momento, si spegne la Juve: al 8' Berardi trova la conclusione, ma De Ligt si immola. Al 12' super parata di Perin su Berardi e ancora pericolo enorme. Al 16' Kyriakopoulos prova il gran gol, ma bravissimo il portiere bianconero. Al 17' Perin blocca idea di Traorè, ma il giocatore africano da solo antipasto del gol che trova poco dopo con un tiro a giro bellissimo e preciso e pari Sassuolo. Al 35' McKennie pericoloso di testa che quasi sorprende Pegolo. Al 37' Vlahovic penetra in area di rigore, ma Pegolo lo ipnotizza. Al 41' Alex Sandro prova la zampata e Pegolo mura.

Nella ripresa, al 49', Scamacca viene trovato in area da Kyriakopoulos e tenta la conclusione e palla alta sulla traversa. Al 53' ancora Scamacca che vola di testa ma non trova la porta. Al 55' palo clamoroso di McKennie che colpisce proprio l'incrocio. Al 63' Vlahovic murato da Pegolo e al 65' palla sul fondo di Dybala. Al 73' quattro occasioni sotto porta per la Juventus, ma si abbatte la sfortuna. Al 76' miracolo di Pegolo sullo scavino di Morata e al 82' si ripete su Rabiot. Al 87' De Ligt tenta il gol da attaccante puro, ma Pegolo resiste. Al 89' ecco il gol della Juventus meritato: Dybala trova Vlahovic che mette in campo una azione di fisico puro e insacca il gol in modo magistrale.

Juventus che soffre, ma riesce ad evitare i supplementari alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Sassuolo che si difende dopo un bel primo tempo, ma crolla letteralmente nella ripresa e il risultato poteva anche essere meno equilibrato.