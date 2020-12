E' quasi Natale e il Crotone trova il suo...Messias: Spezia battuto 4-1 allo "Scida"

Boccata di ossigeno per il Crotone, che vince e convince 4-1 in casa e contro lo Spezia. I calabresi partono forte e segnano con Messias, subendo l'1-1 da Farias. Nella ripresa, però, Reca e Henrique calano il tris. Il Crotone segna il quarto goal nel finale con Simy, Spezia poco pungente e uscito sconfitto. Calabresi che salgono a cinque punti, liguri fermi a dieci.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Cordaz, difesa a tre composta da Magallan, Marrone e Luperto. Eduardo Henrique in mediana, affiancato dalle mezzali Molina e Zanellato. I calabresi si affidano a Messias e Simy in avanti, con Pereira e Reca schierati da fluidificanti di fascia. Consueto 4-3-3 per gli ospiti che scelgono Agudelo e Farias ai lati del bomber Piccoli. Provedel in porta protetto dai centrali Terzi e Chabot e dai terzini Ferrer e Bastoni. Ricci in mediana, Estevez e Pobega le mezzali.

Gara frizzante fin dalle prime battute. Lo Spezia gioca alto, il Crotone si limita a ripartire. Al settimo i ragazzi di Italiano pagano questo atteggiamento aggressivo, subendo un goal sugli sviluppi di un contropiede. A far gioire il Crotone ci pensa Messias, che supera Terzi e batte Provedel con una conclusione davvero imprendibile. Gli ospiti si scuotono e cercano il pari, sfiorando al tredicesimo con Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista si inserisce e tira, trovando l'esterno della rete. Il goal mancato è solo il preludio al goal, che arriva cinque minuti dopo. L'1-1 viene messo a segno da Diego Farias, bravo a rubar palla a Zanellato e a battere un Cordaz incolpevole e immobile al momento della conclusione dell'ex Cagliari. Il portiere crotonese si supera però al ventesimo, uscendo bene e impedendo a Piccoli di segnare un goal da cineteca dopo un bel movimento nello stretto. Il primo tempo scorre via senza altre emozioni. L'ultimo squillo capita sui piedi di Farias, la cui conclusione al 43' trova l'esterno della rete.

Secondo tempo bello e vivace fin dai primi minuti. Al 46' subito Messias pericoloso, Provedel è bravo a limitare l'errore dei suoi difensori. Il Crotone sembra però averne di più e segna quattro minuti dopo. A fare 2-1 ci pensa Reca, bravo a inserirsi e battere il portiere avversario con una conclusione molto precisa. Il goal anima il Crotone che sembra aver ripreso quel vigore offensivo sparito negli ultimi match. I padroni di casa di Stroppa calano infatti il tris al 56' e sempre grazie alla pericolosità di Messias. L'attaccante di casa pesca Pereira, bravo a mettere in mezzo un pallone pericoloso e raccolto dall'accorrente Henrique. Il centrocampista fa 3-1 e regala un po' di serenità ai suoi. Gli squali sono in palla e lo confermano al 77': Molina ruba palla a Chabot e conclude, Provedel ci mette una pezza. L'ultimo squillo di gara capita all'96' e sempre grazie a Messias. Lo scatenato attaccante insacca Provedel su assist di Simy. La sfida finisce 4-1. Migliore in campo per i padroni di casa, Messias. Per gli ospiti in evidenza Provedel.