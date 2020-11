Serie A - Ibra Cadabra: il Milan vince contro l'Udinese per 2-1

IBRA CADABRA - Il Milan ritorna alla vittoria e resta in vetta alla classifica: i rossoneri conquistano la quinta vittoria in sei partite battendo l'Udinese per 2-1 in trasferta.

Un successo sofferto dei rossoneri che espugnano la Dacia Arena dopo un primo tempo chiuso in vantaggio con la rete di Kessié, ma in avvio di ripresa i padroni di casa pareggiano su rigore De Paul; nel finale Ibrahimovic trova la rete decisiva con un gol stratosferico in rovesciata.

Il Milan allunga almeno momentaneamente in classificacon l'Udinese che non si può rimproverare più di molto.

LA PARTITA

Subito pressione alta del Milan che si che muove con la palla con buona velocità, invece l'Udinese è in fase di studio ma cerca di rispondere.

I rossoneri muovono palla con buona velocità e trovano la rete del vantaggio al 17': Ibrahimovic aspetta l’inserimento di Kessie, il l'ivoriano lascia partire un missile che si infila sotto la traversa. 0-1 per il Milan.

L'Udinese però è in partita e propositiva e sfiora subito la rete del pareggio con l'ex della gara Deulofeu che in area spreca una grande occasione. I padroni di casa spingono molto, con il Milan che non riesce ad uscire in palleggio dalla difesa. Sul finale del primo tempo ci sono le proteste friulane per un possibile fallo di Ibrahimovic su Okaka in area, ma l'arbitro non concede il rigore.

In avvio di ripresa l'Udinese pareggia: rigore per i friulani per fallo di Romagnoli su Pussetto in area. Sul dischetto va De Paul che con un esecuzione perfetta trova la rete del momentaneo 1-1.

L'Udinese galvanizzata dal gol insiste in attacco, con il Milan che sembra accusare un po' di stanchezza e così Stefano Pioli inizia a cambiare, cambiando anche l'assetto di gioco. Al 70' arriva il momento anche il momento di Rebic, ma il gol partita dei rossoneri lo segna il solito Ibrahimovic al 83': campanile di De Maio su cui si avventa lo svedese che anticipa Becao in area piccola e riporta in vantaggio il Milan.