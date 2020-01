Show in Friuli: l'Udinese supera 3-0 un Sassuolo poco pungente

Terza vittoria consecutiva per l'Udinese. I friulani superano 3-0 un Sassuolo che, invece, inanella la terza sconfitte in tre gare. Una prova di forza che spinge l'Udinese nella zona tranquilla della classifica.

Padroni di casa che scendono in campo con il solito 3-5-2. Davanti a Musso, difesa a tre composta da Rodrigo Becao, Trost Ekong e Nuytinck. In mediana, spazio a Mandragora affiancato da Fofana, Stryger Larsen e Sema gli esterni. In avanti spazio a Okaka e Lasagna, De Paul dietro le punte. Un più offensivo 4-2-3-1 per gli ospiti, con Caputo unica punta e Djuricic piazzato trequartista. Consigli in porta, protetto dai centrali Ferrai e Romagna e dai terzini Toljan e Rogerio. In mediana, De Zerbi sceglie Magnanelli e Obiang, Traore e Boga completano la trequarti.

Udinese subito pimpante. Al sesto ci prova Lasagna con un tiro a giro, sugli sviluppi del corner successivo è Okaka a sfiorare la sfera e la rete. Molto pimpante, il bomber ex Sampdoria colpisce di testa sessanta secondi dopo. Il Sassuolo si vede al tredicesimo con Traore, bravo a toccare di punta ma sfortunato a trovare il palo a Musso battuto. Goal mancato, goal subito. L'Udinese riesce infatti a passare in avanti grazie a Okaka, il suo uomo più pericoloso. Il possente attaccante classe '89 colpisce di testa e può esultare dopo il consulto al VAR. La rete scuote i neroverdi, che al ventesimo ci prova con Magnanelli. Il terzetto difensivo friulano controlla. L'Udinese sfiora il 2-0 cinque minuti dopo, quando è Mandragora a ricevere in aria e a colpire, trovando l'ottima risposta di Consigli. L'ultimo squillo di gara capita sul piede fatato di Boga, la cui conclusione al 40' termina alta sopra la traversa.

Seconda frazione che comincia con il Sassuolo più aggressivo. Il più pericoloso è sempre Traore', servito al 48' dal compagno Caputo. Il destro potentissimo del giovane centrocampista viene sventato da una risposta istintiva di Musso. Sessanta secondi dopo, tiro violento di Boga che termina a lato. Gli emiliani ci credono e giocano bene, creando buone trame offensive. Al 62', un'azione molto ben architettata porta Boga davanti la porta: Musso però dice ancora una volta di no. L'impegno del Sassuolo non viene ripagato, tutt'altro. L'Udinese dà infatti prova di cinismo e raddoppia cinque minuti dopo con Sema. L'esterno di proprietà de Watford riceve da Fofana e conclude uno stupendo contropiede con un tiro imprendibile per Consigli. Gli ospiti sono frastornati e al 71' De Paul ne approfitta per tirare. Palla in corner.

L'ultima parte di gara registra una serie di occasioni potenziali ambo le parti. Al 77' ci prova Fofana, senza fortuna. All'83' ci prova invece il solito Traore, che non trova la porta. Prima del triplice fischio del signor Volpi, è Raspadori a preoccupare Musso, bravo comunque a sventare il pericolo. Alla fine, ci pensa Rodrigo De Paul a fare il 3-0. Tutto parte da Fofana, bravo a servire al 91' l'argentino. Consigli non può nulla sulla sibillina conclusione dell'ex Valencia. Finisce nel peggiore dei modi per il Sassuolo, ancora una volta sconfitto nonostante il buon gioco espresso. La sfida termina 3-0. Migliore in campo per i padroni di casa, Okaka. Per gli ospiti in evidenza Traore.