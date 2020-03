La Juventus che verrà: tutti i possibili nomi su cui scommettere

La Juventus dopo i vari esiti dei tamponi a cui sono risultati positivi Matuidi e Dybala oltre a Rugani e la fuga di Higuain ed altri, guarda alla prossima stagione e verso un mercato che potrebbe essere molto interessante.

Partiamo dalla vicenda Icardi: il giocatore argentino apprezza molto la squadra bianconera e giocare con CR7 non ha mai nascosto essere il suo sogno: Wanda Nara più volte sarebbe stata vista con Paratici (al momento nessuna in modo ufficiale), ma è certo che Mauro all'Inter non vuole starci e il PSG non lo riscatterà.

Capitolo Pogba: il francese è da sempre il grande obiettivo di ritorno in casa Juventus. I contatti sono sempre molto caldi tra Torino e Manchester, ma due ostacoli ci sono: lo United e l'ingaggio del giocatore senza contare un Raiola che sogna il Real per il suo assistito. Pista Tonali che stuzzica molto: il nuovo Pirlo piace da tempo alla squadra di Torino, ma attenzione all'Inter. Derby d'Italia che potrebbe nascere anche per Chiesa, ma la Fiorentina avrebbe due carte a proprio vantaggio: il giocatore vuole gli Europei e la Viola gli garantirebbe il posto da titolare e Commisso cerca il rinnovo con il suo fantasista.

Attenzione alla pista Pjanic per quanto riguarda il capitolo cessioni: il giocatore ha molti estimatori e il Chelsea, nelle scorse ore, sembra essere la squadra più attenta. La situazione Douglas Costa andrà valutata, in quanto il presidente Agnelli non è tranquillo circa il fatto sia un giocatore soggetto a troppi infortuni, mentre Dybala dovrebbe essere sulla via del rinnovo e rimanere bianconero ancora qualche tempo.