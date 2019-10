Serie A - Il Torino ferma un brutto Napoli: 0-0 all'Olimpico 

Nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A Torino e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Un tempo per parte ma poche occasioni da gol con i partenopei che, dunque, collezionano il secondo pari consecutivo tra Champions e campionato. Con questo risultato i Granata muovono sensibilmente la classifica salendo a quota 10 punti mentre la squadra di Ancelotti resta in quarta posizione con 13 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Torino con il tandem offensivo composto da Verdi e Belotti mentre il Napoli risponde col 4-4-2 e la coppia d'attacco formata da Lozano e Mertens.

Canovaccio tattico del match chiaro sin dalle prime battute con il Napoli che fa la partita mentre il Torino aspetta e riparte. Al 10' primo squillo degli ospiti con Fabian Ruiz che, servito da Luperto, lascia partire un bel destro da fuori ma Sirigu allontana in tuffo. Immediata la risposta dei Granata con Rincon che appoggia per l'accorrente Verdi ma il mancino dell'ex Napoli termina sull'esterno della rete. La più grande chance per i partenopei arriva al 29' con Mertens che, dall'interno dell'area, stoppa e calcia in un amen sfiorando il palo. Nel finale i ritmi si abbassano ma nel recupero è il Torino a rendersi pericoloso con Ansaldi che, dal limite, lascia partire un gran destro ma Meret salva.

Nella ripresa canovaccio ribaltato con il Torino nettamente più aggressivo tanto che, dopo un'ora di gioco, Ancelotti manda in campo Callejon e Llorente per Lozano ed Insigne. Al 68', però, sono i padroni di casa a sfiorare il gol con Belotti che, sugli sviluppi di un corner, tenta l'acrobazia sfiorando il palo. Su capovolgimento di fronte chance anche per i partenopei con Llorente che, su cross di Di Lorenzo, stacca di testa mandando alto di pochissimo. Emozioni nulle nella ripresa tanto che, col passare dei minuti, i ritmi si abbassano drasticamente fino al fischio finale. All'Olimpico - Grande Torino vince la noia, 0-0 tra Torino e Napoli