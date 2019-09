Serie A- La Fiorentina desidera i primi punti, la Juventus punta a confermarsi

Sarà una partita interessante e combattuta ad aprire la terza giornata di Serie A. L'Artemio Franchi aprirà nuovamente i battenti e lo farà per un big match: quello che vede protagoniste Fiorentina e Juventus. I viola vogliono ottenere i primi punti in campionato eliminando lo zero dalla casella dopo aver perso le due giornate d'apertura contro Napoli e Genoa. I bianconeri, dal canto loro, hanno vinto contro il Parma e con i partenopei e dunque affronteranno la trasferta toscana a punteggio pieno con l'obiettivo di confermarsi lanciando anche un segnale all'Inter che sarà impegnato in serata a San Siro contro l'Udinese.

I due precedenti dello scorso anno sorridono entrambi alla Juventus che ha vinto in trasferta per 3-0 e in casa per 2-1. L'ultima vittoria della Fiorentina contro i bianconeri all'Artemio Franchi è datata Gennaio 2017, quando vinse per 2-1 con le reti di Kalinic e Badelj. Un dato interessante riguarda Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, va a segno da quattro gare consecutive in casa dei viola.

Diversi dubbi da sciogliere per Vincenzo Montella, il quale opterà per un 4-3-3 con Dragowski tra i pali difeso da Lirola, Milenkovic, Pezzella ed uno tra Caceres e Dalbert, ma quest'ultimo parte avanti nel ballottaggio. A centrocampo trovano spazio Pulgar, Badelj e Castrovilli mentre davanti l'unico sicuro del posto è Chiesa. Gli altri due attaccanti titolari potrebbero essere Boateng e Ribery, favoriti rispettivamente su Vlahovic e Sottil.

Modulo speculare anche per Maurizio Sarri. Szczesny prende il suo posto in porta con la retroguardia composta da Danilo, de Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. A centrocampo potrebbe avere la prima maglia da titolare Adrien Rabiot affiancato da Pjanic e Khedira. In attacco Douglas Costa completa il tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo.