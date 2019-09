Juventus- Le ultime verso la Fiorentina: prima da titolare per Rabiot, confermato Higuain

La sosta per le nazionali si avvia verso la fine e dunque manca sempre meno all'inizio della terza giornata di campionato. Il match più bello e interessante sarà quello che si disputerà Sabato alle 15:00 tra Fiorentina e Juventus. I viola sono alla ricerca dei primi punti in campionato dopo le due sconfitte con Napoli e Genoa. I bianconeri, dal canto loro, devono confermarsi dopo aver vinto con il Parma di misura per 1-0 e contro i partenopei al 92' con l'autorete di Koulibaly dopo essere stati rimontati di tre gol. I Campioni d'Italia scenderanno concentrati all'Artemio Franchi per la gara contro Pulgar e compagni, ma inevitabilmente penseranno anche alla prima giornata di Champions League a Madrid contro l'Atletico.

Secondo le ultime indiscrezioni sull'undici bianconero che scenderà in campo a Firenze dovrebbe partire titolare per la prima volta Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si gioca un posto da titolare con il connazionale Matuidi, ma al momento parte avanti. Classico 4-3-3 quello scelto da Maurizio Sarri, in porta ci sarà Wojciech Szczesny e in difesa troveranno spazio Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Insieme al già citato Rabiot sono intoccabili Pjanic e Khedira mentre in attacco Gonzalo Higuain sarà affiancato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo.