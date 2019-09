Juventus- Lista Champions: out Emre Can e Mandzukic, c'è Matuidi

Sorprende, e non poco, l'esclusione di Emre Can dalla lista Champions. Il centrocampista tedesco era stato uno dei migliori in campo nella seconda parte di stagione e le prestazioni eccellenti contro Atletico Madrid ed Ajax avevano convinto la dirigenza a puntare su di lui. Quest'estate si era presa la decisione di inserire Sami Khedira e Blaise Matuidi sul mercato, ma se l'ex Real Madrid ora ha definitivamente convinto Maurizio Sarri grazie alla sua intelligenza tattica lo stesso non si può ancora dire del francese, il quale pare comunque lontano dal progetto bianconero. Nonostante ciò, Matuidi sarà disponibile per la fase a giorni attualmente, mentre Emre Can no. Oltre all'ex Liverpool non saranno disponibili per l'inizio della massima competizione europea Mario Mandzukic, Marko Pjaca, Mattia Perin e Giorgio Chiellini.

LA LISTA

1 Wojciech Szczesny 2 Mattia De Sciglio 4 Matthijs de Ligt 5 Miralem Pjanic 6 Sami Khedira 7 Cristiano Ronaldo 8 Aaron Ramsey 10 Paulo Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Blaise Matuidi 16 Juan Cuadrado 19 Leonardo Bonucci 21 Gonzalo Higuaín 24 Daniele Rugani 25 Adrien Rabiot 28 Merih Demiard 30 Rodrigo Bentancur 31 Carlo Pinsoglio 33 Federico Bernardeschi 77 Gianluigi Buffon