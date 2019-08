Juventus: Dybala vuole restare, si congela lo scambio Danilo-Cancelo

Intrighi e grattacapi di mercato per la Juventus. Paratici e Nedved stanno sempre lavorando sulla rosa 2019/20 e, dopo i colpi in entrata, stanno pensando a cedere prima di puntellare ulteriormente il gruppo. Il primo calciatore indicato come partente è Paulo Dybala. La Joya, dopo un'ultima stagione sottotono, non sarebbe più incedibile per la dirigenza bianconera. Rientrato dalle vacanze in anticipo per conoscere di persona Sarri, Dybala non sarebbe convinto di abbandonare il Piemonte. L'argentino rientrerebbe nel maxi-scambio che coinvolge anche lo United e Romelu Lukaku, messo fuori rosa dai red devils nelle prime uscite stagionali. Se il belga è felice di cambiare maglia, la Joya pare non essere molto convinto.

Le motivazioni vanno oltre la voglia di giocarsi le proprie chances in bianconero, con Sarri. L'entourage di Dybala non ha gradito la scelta della Juventus di "scaricare" il calciatore senza nemmeno interpellarlo. C'è poi la questione dei diritti di immagine, con il Manchester che non vorrebbe lasciare totale libertà all'argentino. Ciò che è certo è che il pubblico bianconero non gradirebbe lo scambio Dybala-Lukaku. Sui social, luogo di confronto spesso accesso, gli appassionati tifosi della zebra non hanno preso bene la scelta di Paratici di lasciar partire l'argentino. La questione, dunque, si fa sempre più intricata. Il tempo stringe, il mercato inglese finisce l'8 agosto, la Juventus ha fretta.

Questione analoga interessa la fascia destra. Joao Cancelo, che la scorsa stagione ha convinto a metà, non sembra certo della sua permanenza. La Juventus aveva trovato un accordo di massima con il Manchester City di Guardiola. Gli inglesi avevano offerto soldi più Danilo, terzino brasiliano voglioso di riscatto dopo un'annata così così. Il laterale guadagna cinque milioni annui, la Juventus gliene offre solo tre. Un taglio di due milioni che non convince lo staff di Danilo. Se il ragazzo non accettasse queste condizioni, però, il City dovrebbe rinunciare a un atleta molto funzionale per il gioco di Guardiola. Sfuma ufficialmente, invece, Darmian. Il terzino ex Toro resta al Manchester United.

Sempre in ottica cessioni, potrebbe abbandonare la nave dopo pochi mesi Luca Pellegrini. Il giovane terzino ex Roma è fortemente voluto dal Cagliari, con cui ha già giocato la scorsa stagione. La Juventus dovrebbe trovare però un sostituto. Si parla con il Barcellona del giovane Juan Miranda. Laterale mancino, l'andaluso viene valutato quindici milioni dai blaugrana. Una cifra oggettivamente alta per la Juventus, che accetterebbe la recompra da parte del Barcellona. Tutto fatto, infine, per la cessione di Moise Kean all'Everton. Ai bianconeri andranno ventotto milioni più bonus. Un addio che ha fatto scalpore, vista l'ottima stagione del classe 2000.