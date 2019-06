"Nel tuo DNA" l'Udinese lancia la campagna abbonamenti

L'Udinese è a caccia del tanto atteso rilancio dopo anni di sofferenza, dopo il ritorno di Pierpaolo Marino ecco che viene lanciata la nuova campagna abbonamenti, "Nel tuo DNA", per unire ancora di più la squadra ai suoi tifosi. Il direttore generale Franco Collavino ha presentato oggi in conferenza stampa i dettagli della campagna, partendo dallo stadio: “Mentre lanciamo la campagna abbonamenti sopra ci sono 50 studenti del master school organizzato alla Dacia Arena e fervono i preparativi per la finale dell'Europeo che si svolgerà qui. In questo contesto è iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione. “Nel tuo DNA” è il nuovo slogan, sono gli occhi dei bambini che trasmettono passione, siamo da 25 anni in Serie A, i bambini sono cresciuti con noi, sono loro che ci permettono di trasmettere e aumentare la passione verso questa squadra, questa immagine è quella che meglio rappresenta il nostro pensiero. Non ci sono variazioni di prezzo, ma un aumento dei posti per tutte le nuove proposte lanciate negli anni passati, come gli abbonamenti family, quelli universitari, quelli per il CONI, etc... in questa settimana tutti coloro che hanno presentato gli stadi hanno avuto un filo comune, lo stadio accoglie chi vuole sentirsi vicino alla squadra, chi vuole stargli vicino in modo confortevole. In questi giorni stiamo lavorando per creare una squadra che diverta e creare un'infrastruttura che intrattenga chi viene, è uno stadio per tutti, ma in particolare per famiglie, bambini e studenti”. Abbiamo numerose altre promozioni oltre l'anno scorso".

Il direttore elenca poi tutte le varie modalità di abbonamento, le offerte, le promozioni e le collaborazioni con il Pordenone e la GSA (bakset): “Tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento per i gironi dell'Europeo e avranno assistito alle tre partite avranno uno sconto sull'abbonamento all'Udinese. La campagna sarà divisa in tre parti, la prima dal 2 al 7 luglio, dove i vecchi abbonati potranno confermare i propri posti solo online. Dall'8 al 21 luglio i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto attraverso tutti i canali. Dal 22 al 24 luglio ci sarà la possibilità di cambiare posto, mentre dal 25 luglio al 10 agosto ci sarà la vendita libera. Per quanto riguarda il rinnovo abbiamo deciso di spezzare per chi vuol fare più in fretta e ha dimestichezza con i mezzi informatici, non c'è nessun pregiudizio rispetto a chi vorrà fare il rinnovo dall'8. I canali di vendita sono i medesimi della scorsa stagione, quindi ticketone, le rivendite plus nella Regione, l'Udinese point alla Dacia Arena e il call center. Le tariffe restano totalmente invariate. Chi ha fatto l'abbonamento a 16 gare ci sarà il diritto di prelazione come per chi ha fatto l'abbonamento a 19 partite. Aumenta il numero di abbonamenti family - prosegue il DG- garantiamo 2500 posti in tribuna laterale nord per tutte le partite tranne Milan, Juventus e Interm ogni abbonamento dovrà comprendere tra le 3 alle 5 persone, legate da parentela fino al terzo grado. La prenotazione dovrà essere fatta dalle ore 09 dell'8 luglio per poi andare a inserire tutti i dati. Per le tre partite escluse dall'abbonamento ci sarà uno sconto. Previa presentazione di un documento che attesti la partecipazione all'università è ancora attiva, l'offerta da 16 partite per 1000 posti. Confermati anche i 1000 abbonamenti sportivi per chi è iscritto al CONI, con posto assicurato in Curva Sud. Confermiamo che non ci saranno comissioni e sarà disponibile la rateizzazione per gli abbonamenti non da 70 euro. Il prezzo della tessera del tifoso è di 10 euro ed avrà validità di cinque anni ed è previsto un gran numero di benefit agli abbonati grazie ai nostri sponsor, come Bluenergy, Vortice, Despar, Conforama. McDonald's. Ci saranno inoltre vantaggi per chi si abbonerà - presentando le collaborazioni - al Pordenone e alla GSA. Per quanto riguarda la GSA la collaborazione è già attiva da tanti anni, abbiamo previsto dei vantaggi per i tifosi, a tutti gli abbonati della GSA avranno la possibilità di assistere a tutte le partite dell'Udinese, tranne le tre di cartello, al costo di 10 euro a partita. Dall'altro lato la GSA agevolerà i tifosi che si abboneranno all'Udinese. Il fatto poi di ospitare il Pordenone Calcio, oltre che essere un piacere, dà la possibilità di uno spettacolo in più, come detto da Brandolin la Dacia Arena è la casa di tutti i friulani e questo non fa eccezione. Tutti gli abbonati al Pordenone come per la GSA il biglietto costerà 10 euro tranne che per le tre partite di cartello. Mentre gli abbonati dell'Udinese potranno pagare 100 euro l'abbonamento nei distinti per il Pordenone, mentre quello in tribuna costerà 350 euro. In ultimo, lunedì, dopo la chiusura dell'Europeo, potremo continuare e concludere i lavori di realizzazione di due paratie nella Tribuna sotto l'arco, per proteggere da sole, pioggia e vento chi ha acquistato l'abbonamento in tribuna laterale. In questa stagione, che è quella del venticinquesimo anno consecutivo in Serie A, regaleremo la bandiera dell'Udinese Calcio a tutti gli abbonati con modalità di consegna che saranno specificate in futuro”

Non c'è però un obiettivo numerico per quanto riguarda gli abbonamenti: “Nella stagione scorsa abbiamo lavorato molto per aumentare il numero di abbonati e si sono visti i risultati, anche quest'anno vogliamo dare valore agli abbonati, dargli spazio e uno spettacolo confortevole, credo che non ci siano obiettivi da raggiungere, ma semplicimente attendiamo la risposta dei tifosi alla nostra offerta che abbiamo ideato”.