Calciomercato: De Ligt apre alla Juventus e nel contratto spunta una clausola rescissoria

Matthijs De Ligt non è mai stato così vicino a trasferirsi alla Juventus. Le mosse decisive sono arrivate nella giornata di ieri, quando Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno incontrato l'agente del giocatore: Mino Raiola. L'olandese aveva anche subito le avance del fuoriclasse Cristiano Ronaldo che, al termine della finale di Nations League, l'aveva avvicinato per chiedergli di seguirlo sotto la Mole Antonelliana. Il giovane calciatore dell'Ajax era ed è tuttora seguito dai top club europei. La trattativa con il Barcellona si era arenata nel momento in cui la dirigenza blaugrana aveva rifiutato di pagare una commissione a Raiola. Il Paris Saint-Germain, invece, aveva già un accordo verbale con l'entourage di De Ligt, ma che ora è sfumato a causa del cambio di direttore sportivo nella società parigina. Qui si è inserita la Vecchia Signora, motivata a rafforzare in modo significativo la difesa ringiovanendola.

La trattativa con l'Ajax è già avviata, il trasferimento avverrà sulla base di una cifra che oscilla tra i 65 e i 75 milioni di euro. Matthijs De Ligt, invece, percepirà circa 12 milioni di euro, in modo da essere il secondo giocatore più pagato della Juventus. Nel contratto del centrale olandese, inoltre, sarà presente, secondo le ultime indiscrezioni, una clausola rescissoria che potrebbe variare a seconda delle prestazioni e dei trofei, ma non sarà mai inferiore a 150 milioni di euro.

La trattativa con il giocatore sembra praticamente conclusa, mentre l'accordo con i Lancieri è ad un passo con Mino Raiola che sta limando le differenze tra le parti. Un colpo di mercato che sarebbe fantastico per i Campioni d'Italia, i quali potenzierebbero in modo deciso la retroguardia avendo difensori d'esperienza come Chiellini e Bonucci ed un giovane pronto ad esplodere come De Ligt, il quale in Champions League ha già dimostrato grande personalità siglando molte reti, tra cui quella che ha eliminato proprio la Juventus.