Juventus: presentato Sarri è tempo di calciomercato

La Juventus si muove sul mercato. Dopo la presentazione di Maurizio Sarri, Paratici e Nedved, coadiuvati da Agnelli, potranno finalmente plasmare la rosa che verrà. Il reparto che dovrebbe essere maggiormente ritoccato è il centrocampo. Dopo Ramsey, l'altro colpo a parametro 0 potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in uscita dal Paris Saint-Germain e potrebbe accasarsi sotto la Mole Antonelliana. Si parla di un contratto vicino ai sette milioni annui, una cifra molto importante ma possibile grazie all'abbattimento del costo del cartellino. Un altro nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo piace da due anni e non ha più il costo esorbitante richiesto da Lotito nella scorsa estate.

Molto quotato anche all'estero, Milinkovic-Savic piace moltissimo al PSG di Leonardo, tornato in Francia dopo la parentesi milanista. Pare che gli scorsi vincitori della Ligue 1 abbiano messo sul piatto una cifra di circa 45 milioni di euro più bonus. I bianconeri potrebbero però ingolosire la Lazio con una cifra analoga rimpinguata da qualche contropartita tecnica. Discorso analogo per Paul Pogba. Dall'Inghilterra danno per fatto il ritorno del talento francese ma Paratici sa che il Manchester United valuta moltissimo il suo centrocampista. Sicuramente, in caso di assalto, bisognerà cedere qualcuno di importante per sostenere la spesa. E i nomi sulla lista dei cedibili abbondano.

Il primo è quello di Paulo Dybala. L'argentino gode della stima di Maurizio Sarri ma non è esclusa la sua cessione. Il prezzo del cartellino si aggira ben oltre i cento milioni e un assalto-monstre di qualche club straniero potrebbe spingere Paratici a lasciar andare la sua Joya. Pressing Inter per Cuadrado, calciatore molto apprezzato da Antonio Conte. La Juventus chiede venti milioni, prezzo forse un po' alto per il trentunenne colombiano. Capitolo Higuain. Il Pipita è un pupillo di Sarri ma la negativa parentesi al Chelsea ha parzialmente raffreddato l'amore del neo-tecnico bianconero. Higuain potrebbe essere una valida alternativa in avanti ma la concorrenza è folta. Piace al PSG, infine, Douglas Costa. Il brasiliano è valutato 60 milioni e potrebbe entrare in uno scambio con Marquinhos.