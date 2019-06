Juventus tra Sarri e mercato: gli ultimi movimenti della società bianconera

La Juventus non si ferma. Mentre l'annuncio ufficiale di Maurizio Sarri tarda ad arrivare e sui social si fa largo la provocatoria idea di Carrera come nuovo tecnico, la società bianconera non si ferma sul mercato. Dopo Aaron Ramsey, i vertici della Vecchia Signora vogliono rinforzare la rosa per tentare l'assalto alla Champions League e confermarsi primi in Italia. La missione appare francamente difficile, visto che Napoli e Inter sembrano seriamente intenzionate a spodestare la fortissima formazione juventina. L'arrivo di Maurizio Sarri sicuramente rivoluzionerà parzialmente il gioco torinese e saranno tante le soluzioni già "interne" alla vincitrice della scorsa serie A.

Tornando al mercato, il nome caldo sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Nicolò Zaniolo. Il talentino della Roma ha confermato le sue abilità nell'ultima stagione, esploso grazie alla lungimiranza di Eusebio Di Francesco. La Juventus è forte sul ragazzo ma i giallorossi sparano davvero alto. Zaniolo viene infatti valutato almeno settanta milioni vista la sua giovane età. Per cederlo, la Juventus dovrà sborsare l'intera cifra, senza sconti o delle contropartite tecniche. Per contro, i gallorossi cercheranno di fare muro anche per evitare l'ennesima contestazione da parte della tifoseria.

Occhio anche ad Amine Gouiri. Il classe '96 è già nel giro della Nazionale francese e l'Olympique Lyonnais ci scommette forte. Paratici non vuole perdere tempo, l'OL invece aspetta prima di sbottonarsi. Il giovane attaccante potrebbe diventare un nuovo craque e i bianconeri hanno voglia di ringiovanire il reparto offensivo. Con Kean, infatti, Gouiri potrebbe rappresentare il perfetto sostituto di Mandzukic e Ronaldo in caso la trattativa dovesse andare in porto. Sempre pescando in Francia, Paratici vorrebbe tentare l'affondo per Rabiot. Il calciatore è in rotta con il PSG ma voluto da mezza Europa. Prenderlo non sarà facilissimo.