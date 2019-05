Serie A - Questa sera il Derby della Mole: le probabili formazioni di Juventus e Torino

Dopo le partite di Champions ed Europa League, torna la Serie A con una lunga giornata che inizia già questa sera con il Derby della Mole. Juventus e Torino si affrontano allo Stadium: bianconeri già campioni d'Italia, mentre i granata inseguono il sogno Champions League dopo aver battuto il Milan. Andiamo a scoprire le ultime novità.

QUI JUVENTUS

La Juventus è già campione d'Italia da 2 giornate, non ha intenzione di regalare niente a nessuno da qui alla fine della stagione e soprattutto nella stracittadina e tutti vogliono sempre vincere.

"Non sono lassù per caso, hanno grandissima fisicità e solidità. Complimenti a Mazzarri, che sta facendo un grande lavoro. La squadra si è allenata bene, con una serenità diversa".

Allegri non può contare sia Alex Sandro e Rugani per un problema muscolare: oltre al brasiliano non sono disponibili Perrin, Caceres, Bentancur, Khedira, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic. Per il tecnico bianconero in attacco quasi scelte obbligate con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo dal primo minuto. Attenzione ai tanti ragazzi in panchina.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Ronaldo, Bernardeschi.

QUI TORINO

Il Torino è in piena corsa per la qualificazione in Champions League visto il -3 dal quarto posto occupato dall’Atalanta ed arriva alla gara di questa sera con il vento in poppa. Il Derby è stato anticipato a questa sera, dal momento che domani c'è la commemorazione annuale della tragedia del Grande Torino.

"Sono convinto che la mia squadra abbia ormai raggiunto un livello di crescita che le consentirà di giocarsela alla pari. Abbiamo superato tante prove di maturità, la Juve sarà il nostro esame di laurea".

Invece Walter Mazzarri non può contare sullo squalificato Moretti e degli infortunati Djidji e Iago Falque. Sulla trequarti Baselli e Berenguer, alle spalle dell’unica punta Belotti.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer, Belotti.