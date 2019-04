La Lazio è la prima finalista della Coppa Italia 2018-2019. Nel match valido per la semifinale di ritorno la compagine capitolina espugna meritatamente San Siro battendo il Milan 1-0 grazie al gol di Correa nella seconda frazione di gioco. Dopo lo 0-0 maturato all'Olimpico, dunque, la squadra bianco-celeste raggiunge la finale con pieno merito mentre i rossoneri incassano una cocente sconfitta. Esulta, dunque, la squadra di Inzaghi che se la vedrà contro la vincente tra Atalanta e Fiorentina.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per il Milan con Suso, Piatek e Castillejo a comporre il tridente d'attacco mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Correa e Immobile a formare il tandem offensivo.

Partita molto tattica sin dalle prime battute tanto che la prima emozione arriva dalla panchina con Romulo al posto dell'infortunato Milinkovic. Per assistere al primo vero squillo del match bisogna arriva alla mezz'ora con un mancino da fuori di Calabria, parato in tuffo da Strakosha. Squadre molto corte con i rossoneri che provano a fare la partita ma nel finale di tempo sono gli ospiti ad andare a un passo dal vantaggio con Bastos che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, calcia a lato da ottima posizione. Pochi secondi più tardi altra chance importante per la squadra capitolina con Correa che entra in area e calcia ma Reina si oppone.

La seconda frazione si apre con la Lazio vicina al gol con un bel destro da fuori di Lucas Leiva ma Reina salva in tuffo. Sugli sviluppi del corner ospiti ad un passo dal gol con Bastos che stacca tutto solo mandando a lato di nulla. Al 56' terzo squillo della Lazio con Correa che rientra sul destro e calcia ma Reina salva ancora una volta il Milan. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 58' la squadra di Inzaghi passa con Correa che, servito da Immobile, fredda Reina con l'esterno destro, 0-1. Gattuso manda in campo Cutrone ma è sempre la Lazio a creare pericoli con Immobile che, da ottima posizione, spara alto col destro. Nel finale altra occasione per Immobile che entra in area e incrocia col mancino ma Reina si oppone. E' l'ultima emozione del match: la Lazio espugna San Siro e vola in finale dove troverà la vincente di Atalanta-Fiorentina.