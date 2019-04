Udinese - Tudor: "Dura far punti con chi lotta per la Champions, ci proveremo, previsto turnover"

Dopo la sconfitta con la Roma dove si è vista una buona Udinese, punita da un errore difensivo di Samir che ha lasciato campo aperto a Dzeko, Tudor inquadra subito il recupero contro la Lazio, turno infrasettimanale "extra" per i bianconeri (si doveva giocare due mesi fa). Poi ci sarà la gara chiave in ottica salvezza contro il Sassuolo.

Contro la Roma la sfida era difficile, ma quel punto per un'ingenuità possono pesare e contro la Lazio sarà altrettanto complicato, ma servono punti: “Andare a fare punti contro una squadra che lotta per la Champions è bello da dire ma difficile da fare, l'obbligo è fare bene, non voglio mettere pressioni sul risultato, questo deve arrivare come conseguenza di un bel gioco. Giochiamo contro la Lazio che mi è sempre piaciuta, mi piace il modo di allenare di Inzaghi e sicuramente anche loro vorranno far bene, noi dobbiamo seguire la scia di Roma e giocare con la voglia di fare gol, dietro purtroppo siamo stati distratti, un gol un po' strano”.

Per una squadra che deve salvarsi la vittoria sa un po' di imperativo: “Siamo consapevoli tutti dell'importanza dei punti ora, ma non si può dire ai ragazzi bisogna vincere assolutamente, perchè poi bisogna andare a vedere come puoi vincere. Dipende anche dall'avversario che hai davanti, la Roma aveva Manolas a fermare Lasagna che ha avuto due palle gol importanti. I dettagli sono importanti, sul gol preso Rodrigo si è fermato si è guardato con Samir e la Roma è stata brava a sfruttare il momento. Certo che dobbiamo essere più cattivi, però dobbiamo imparare, Samir in questi giorni è diventato papà, aveva la moglie in ospedale e purtroppo forse non era con la testa al 100% sul campo, sono cose che capitano, bisogna imparare, diventare più cattivi ed andare avanti”.

Due sfide in quattro giorni, bisognerà gestire le forze: “Sicuramente ci sarà qualche cambio perchè ci sono due partite vicine, sicuramente un calo fisico c'è stato, D'Alessandro, Samir e Okaka venivano da infortunii e si stanno riprendendo, questo alla fine influenza sul rendimento a lungo termine. La Lazio esprime un buon calcio”.

Situazione infortunati con un occhio a Pussetto: “Pussetto non verrà con noi, è un arma importante che andiamo a perdere, pensavamo che il problema al ginocchio fosse risolvibile invece sente ancora male, quindi purtroppo con la Lazio non ci sarà, rientrerà con il Sassuolo. Nuytinck e Hallfredsson hanno fatto un paio di allenamenti ma non sono ancora pronti”.