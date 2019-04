Tudor: "Contro l'Empoli sappiamo benissimo l'importanza dei punti in palio"

Dopo il buon pareggio ottenuto contro il Milan in quel di San Siro mister Tudor mette subito nel mirino la sfida con l'Empoli, che potrebbe dire tanto sulle sorti della lotta salvezza sia dell'Udinese che dei toscani.

Terza partita in pochi giorni, ma il turnover non è previsto: "Metterò in campo gli undici più forti, gestendo partita per partita, tra Milan ed Empoli ci sono stati 4-5 giorni, quindi si può anche fare, non ci sono stati solo tre giorni in mezzo. Dobbiamo fare la partita che abbiamo preparato tenendo conto che loro sono in un buon momento, è un periodo difficile e sappiamo quanto pesino i punti di questa sfida. Giochiamo in casa, sono sicuro che i tifosi ci daranno una grossa spinta e che faremo bene".

Due moduli usati fino ad ora, ma conta più l'atteggiamento. Le condizioni di Sandro: "Ho usato questi due moduli che sono intercambiabili, l'importante però è lo spirito, che ho visto meno col Genoa e più col Milan. Per quanto riguarda Sandro sappiamo che ha questi problemi fisici, soprattutto nella zona del ginocchio, non si può allenare sempre, ma è a disposizione, lo dosiamo"

Contro il Milan nel secondo tempo si sono visti quattro giocatori offensivi: "Queste sono cose che dipendono dalla partita, Okaka aveva fatto la partita col Genoa e quindi col Milan è partito in panchina. Chiaramente dipende anche dalla partita e dall'avversario, ovvio che è bello avere tutti i giocatori offensivi in campo, ma bisogna sempre valutare attentamente".

L'analisi dell'avversario di turno, un Empoli che ha battuto il Napoli: "Hanno Caputo che ha fatto 13 gol, è tanta roba, l'assenza di Krunic per noi è un vantaggio, ma hanno anche Bennacer che ha tanta qualità, tanti giocatori che sanno cosa devono fare e con un'identità di gioco. Abbiamo guardato bene le loro debolezze e i loro punti di forza, mi aspetto una partita difficilissima, contro la Juventus ha fatto una grandissima prestazione e ha battuto il Napoli che non era in forma".

La rifinitura: "Oggi in allenamento siamo andati con buona intensità, cercando di far entrare subito i ragazzi nel clima partita. Quanto successo con Genoa e Milan non interessa più nessuno, bisogna andare con l'Empoli al 100% e penso che i ragazzi abbiano la mentalità giusta per farlo".