Serie A, Juve - Milan: Gattuso torna alle origini, Allegri ritrova Dybala e Mandzukic

Nemmeno il tempo di rifiatare che la Serie A ritorna già in campo: alle 18.00 la Juventus affronta il Milan nel 2° anticipo di questa 31^ giornata. Due squadre, due umori totalmente opposti ma entrambe alla ricerca dei tre punti: i bianconeri cercano i tre punti per avvicinarsi sempre più ad uno scudetto ormai ad un passo, invece i rossoneri sono reduci da un solo punto in tre giornate, troppo poco.

JUVE, QUANTI RITORNI PER ALLEGRI

La Juventus è reduce dalla vittoria di Cagliari che, con la sconfitta del Napoli ad Empoli, si è ulteriormente avvicinata all’ottavo scudetto consecutivo, infatti per l’aritmetica mancano solo 6 punti visto che sono ben 18 i punti di vantaggio sugli azzurri.

https://twitter.com/juventusfc

I bianconeri mercoledì giocano in Champions contro l'Ajax a Champions un’ossessione per la Juventus, che vuole vincerla dopo ventitré anni, ma prima bisogna chiudere il discorso scudetto prima della sfida importantissima.

Allegri non può ancora contare su Ronaldo, Barzagli, Douglas Costa e Perin, ma tornano a disposizione sia Mandzukic e Dybala per affrontare i rossoneri: "Il Milan è cresciuto molto, è in lotta per il posto in Champions e le sfide con loro sono sempre state molto equilibrate. Sarà un impegno stimolante che ci preparerà all'Ajax".

I convocati

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 32 Del Favero, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola, 41 Nicolussi Caviglia

https://twitter.com/juventusfc

La probabile formazione bianconera

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi al 3-5-2 che con il campionato in tasca e l’impegno di Coppa è chiamato all’ turnover. in porta ci sarà Szczesny, con la difesa a tre composta da De Sciglio, Bonucci e Rugani. À centrocampo dovrebbero giocare Cancelo e Spinazzola sulle fasce, mentre in mezzo agiranno Bernardeschi, Bentancur e Emre Can. In attacco potrà nuovamente Dybala e Mandzukic.

Juve (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Bernardeschi, Bentancur, Can, Spinazzola; Dybala, Mandzukic.

MILAN, GATTUSO RITORNA ALLE ORIGINI

La sconfitta nel derby contro l’Inter, quella contro la Sampdoria ed il pareggio casalingo contro l'Udinese hanno nuovamente messo a rischio il quarto posto. Il Milan attraversa un momento di difficoltà e rischia di farsi riprendere dalle inseguitrici ma è chiamato a rialzarsi, proprio control’avversario più difficile.

Problema di atteggiamento?: "Abbiamo cambiato atteggiamento perchè è subentrata un po' di paura. Ci siamo fermati sul momento più bello, dobbiamo ricominciare a fare le cose con entusiasmo e liberare la testa".

https://twitter.com/acmilan

I convocati

PORTIERI: Donnarumma A., Reina, Soncin

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

https://twitter.com/acmilan

La probabile formazione rossonera

Gattuso non può contare su Conti, Donnarumma, Paquetà ed il lungo degente Bonaventura, ma recupera Kessie e Suso e per questo torna sui suoi passicon il tradizionale 4-3-3. Davanti, insieme a Suso e Piatek – Borini, in vantaggio su Castillejo. A centrocampo si rivede Kessie, con Bakayoko e Calhanoglu. Mentre in difesa Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez proteggono Reina.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.